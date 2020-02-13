Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"

Президент России Владимир Путин поддерживает предложение рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию закрепить в тексте традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что не допустит появления в российском законодательстве "родителя номер один" и "родителя номер два" вместо отца и матери.

Комментируя выступление депутата Госдумы Ольги Баталиной, он усомнился в корректности формулировки "семья - это союз мужчины и женщины". "А если это неполная семья? Что тогда?" - спросил он.

Глава государства считает, что "надо уточнить некоторые вещи". "Брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому, - отметил он. - Но сама по себе идея правильная и должна быть поддержана, надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать".

"А что касается "родителя номер один" и родителя номер два", я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама", - заключил Владимир Путин.