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13.02.2020 15:45
Рубрика: Власть

Путин: Поправки должны не выхолостить Конституцию и ответить на вызовы времени

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин призвал тщательно выверить все поправки в Конституции, чтобы не потерять то ценное, что есть в действующей редакции, а новыми нормами ответить на вызовы времени.

На встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон он отметил, что с момента внесения законопроекта в Госдуму поступило уже более 500 предложений. "И это такой серьезный вызов не только для рабочей группы, но и для нас всех", - сказал Путин.

"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот - ответить на вызовы времени", - уверен глава государства.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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"Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе - не только в Конституции, в Основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто - не было такого распространения интернета, еще много всего не было. Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать", - добавил он.

"Сейчас у нас экономика в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит должны это сделать", - заявил Путин.

Президент также отметил, что все конструктивные предложения должны быть использованы в законодательстве. Он предложил все поправки, которые не войдут в текст Конституции, разбить на несколько кейсов, передать в Госдуму, Совет Федерации, в правительство и регионы, чтобы ни одно важное предложение не осталось без внимания.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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