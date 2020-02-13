Путин усомнился в необходимости закрепления ядерного статуса РФ в Конституции

Президент России Владимир Путин сомневается, что ядерный статус надо отразить в Конституции. По его мнению, гораздо важнее быть на шаг впереди всех в сфере военных технологий.

В четверг глава государства встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон. Один из ее членов - писатель Захар Прилепин. "Мало ли какие люди придут, может, с пацифистскими наклонностями и вдруг захотят резко разоружиться, мы от этого не застрахованы", - аргументировал он свою идею.

"Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли это отмечать в Конституции, - ответил на это Путин. - Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда".

Президент также подчеркнул, что "ядерный статус не вечен". "Как говорил один специалист в области энергетики, Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии. Так и в оборонной сфере: когда-то ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным", - добавил он.

Усилия в этом направление предпринимаются постоянно. "Система противоракетной обороны как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными - многомиллиардные траты, которые они произвели", - привел пример глава государства.

"Ядерный статус очень важен сегодня, и еще долгое время будет важен, но так будет не всегда", - продолжил Путин. Но он не уверен, "надо ли это в Конституцию писать".