Путин: Включить в Конституцию победу СССР во Второй мировой войне - хорошая идея

Президент России Владимир Путин считает хорошей идеей закрепление в преамбуле Конституции тезиса о победе СССР во Второй мировой войне.

В четверг с таким предложением выступил член рабочей группы по подготовке в Основной закон, сенатор Алексей Пушков. В ходе встречи группы с главой государства он отметил, что в последнее время участились попытки создать "альтернативную историю, в которой роль СССР в победе будет девальвирована".

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где - это нужно подумать, - ответил президент. - Но сама по себе идея, конечно, хорошая".

"Я вашу позицию разделяю, безусловно, вы не могли это не заметить, я публично об этом все время говорю. Попытки переписать историю вредны и, конечно, имеют определенный подтекст", - добавил он.