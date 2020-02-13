Путин: Второе чтение в ГД по поправкам в Конституцию можно отложить

Владимир Путин заявил, что второе чтение в Госдуме по поправкам в Конституцию можно отложить для того, чтобы рассмотреть все предложения. Президент РФ отметил, что затягивать с этим процессом не стоит, но и спешить некуда.

Сегодня проходит встреча Путина с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

"Нас ничего не регламентирует, мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно, понимаете, чтобы это не носило перманентного характера, непрекращающегося", - сказал он в ответ на просьбу сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой дать дополнительное время на обсуждение поправок.

Путин подчеркнул, что "все должно быть основательно", ведь это делается и для сегодняшнего дня, и для будущего поколения.

Отметим, что ранее Совет Думы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции.