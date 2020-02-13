Путин выразил соболезнования родным разведчика Ботяна

Президент Владимир Путин восхищался смелостью и патриотизмом разведчика Алексея Ботяна, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, его смелостью, патриотизмом, мужеством, восхищался всем его жизненным путем", - подчеркнул Песков.

"Совсем недавно, буквально на днях, готовилась поздравительная телеграмма от имени президента по случаю дня рождения Ботяна, но, к сожалению, теперь речь идет о телеграмме соболезнования. Президент и его администрация глубоко скорбят в связи с кончиной Ботяна", - закючил пресс-секретарь главы государства.