Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей

Поправок приходит все больше и больше, их уже свыше пятисот. И очевидно, что все в Конституцию включить нельзя, констатировал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Конечно, в Конституции детализировать многие вещи не удастся. Это все-таки фундаментальный правовой акт. И то, что касается МРОТ или прожиточного минимума, должно быть прописано в законе, можно в федеральном законе это делать так основательно", - заметил глава государства.

"Но в Конституции нам не удастся прописать все до мелочей", - заметил Путин. Там излагаются, прежде всего, принципы.

"Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой", - заявил президент. "Если что-то не помещается в Основной закон, то надо будет учесть и сформировать несколько кейсов - одну группу направить в Госдуму и Совет Федерации, другую - в регионы и муниципалитеты, и правительство на предмет того, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан и общественных организаций в своей работе для принятия подзаконных актов", - решил он. "Это обязательно надо проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти под сукно", - заключил глава государства.