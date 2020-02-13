Путин заявил о востребованности волонтеров

Сейчас волонтерское движение очень востребовано, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова предложила внести поправки в 114 статью Конституции, чтобы закрепить дополнительные полномочия правительства о мерах поддержки волонтерской деятельности. Это позволило бы системно постоянно оказывать поддержку государства волонтерам, пояснила она.

"Вы правы, не было тогда, в 90-х, этого движения, даже и понятие было какое-то для нас размытое. Сегодня это востребовано", - оценил Владимир Путин.