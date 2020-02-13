Путину предложили отметить в Конституции роль науки, НКО и сферы IT

Президент России Владимир Путин считает важным упомянуть в Конституции значение науки для развития страны, необходимость обеспечения цифровой безопасности и роль некоммерческих организаций.

В ходе встречи с главой государства в четверг члены рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон высказали ряд предложений о том, какие темы необходимо отразить в тексте документа.

"У нас есть большой пакет предложений от IT-сообщества", - заявила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.

Она также отметила, что в статьях 71 и 72 Конституции надо закрепить приоритеты научно-технологического развития. "А в 114-й статье наделить правительство полномочием их государственной поддержки. Тогда, я думаю, мы сможем говорить о том, что этот конституционно-правовой фундамент для развития науки и новых технологий будет создан", - продолжила Хабриева.

"Что касается роли науки, согласен, если мы найдем там какие-то формулировки, которые подходят для Основного закона, они будут уместны, безусловно", - ответил глава государства.

Президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская уверена, что в Конституции следует упомянуть роль некоммерческих организаций (НКО), которые обеспечивают обратную связь между государством о обществом. "Мы предлагаем внести в 72-ю статью о совместном ведении задачу содействовать развитию общественных организаций", - сказала она.

Сооснователь "Лаборатории Касперского", член центрального штаба ОНФ Наталья Касперская обратила внимание на то, что со времени написания действующей Конституции реалии изменились, в жизнь людей вошли цифровые технологии и связанные с ними угрозы. Она предложила дополнить статью 71 Конституции нормой о том, "что в ведении государства находится не только оборона границ, недр и так далее, но и информационные технологии и оборот данных". "Потому что оборот данных и защита данных граждан - это дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства", - сказала она.

"Это важно, так же важно, как и упомянуть НКО", - согласился Владимир Путин.