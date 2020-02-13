Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей

Минфин подготовил изменения в федеральный бюджет на трехлетний период, которые предполагают рост расходов на 163 млрд рублей в 2020 году, сообщили в министерстве.

В 2021 году расходы вырастут на 557 млрд рублей в 2021 году и на 678 млрд рублей в 2022 году. В частности, более 750 млрд рублей из средств федерального бюджета будет выделено на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в 2020-2022 годах. По данным министерства, в 2020 году на осуществление выплаты направят 159,2 млрд рублей, в 2021-м - 289,7 млрд, в 2022-м - 301,3 млрд.

Средства также будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, создание дополнительных мест в школах, организацию горячего питания в начальной школе. "Стоимость дополнительных расходов на трехлетку составит более 2 триллионов рублей", - сказал министр финансов Антон Силуанов.

Будут также расти и доходы бюджета. "Был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7 процента до 1,9 процента в год. Уточненный прогноз социально-экономического развития естественно повлиял и на изменения доходов федерального бюджета. В текущем году предусматривается рост доходов на 214 миллиардов рублей, в последующие годы рост составит 645 и 755 миллиардов рублей соответственно", - сказал министр.

Всего доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Выплаты будут предоставляться семьям, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. На первом этапе размер выплаты составит половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей.