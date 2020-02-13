Согласно рассекреченным документам, за период боев за город Будапешт войсками фронта из числа окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров - 49982, танков и самоходных орудий - 203, орудий разного калибра - 367, бронемашин и бронетранспортеров - 253, минометов - 490, пулеметов - 1591, самолетов - 189.

"Захвачено: плененных солдат и офицеров - 127202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ - 269, орудий разного калибра - 1257, бронемашин и бронетранспортеров - 83, минометов - 476, пулеметов - 1431, винтовок и автоматов - 41000, самолетов - 15 и тд", - говорится во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта.

Отмечается, что освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Операция длилась 108 дней и ночей - с 29 октября 1944 года. В непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу - Будапешт.

Фото: Министерство обороны РФ

Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим, на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость. Это наглядно демонстрирует представленная в подборке рассекреченных документов Схема группировки противника по состоянию на 1.12.1944 г.

Схема группировки противника по состоянию на 1.12.1944 г. Фото: Министерство обороны РФ

"Во избежание жертв среди мирного населения и разрушений 29 декабря 1944 года перед штурмом Будапешта командование Красной Армии направило двух парламентеров, которые предложили гитлеровцам сдать Будапешт мирно. Однако, немецко-фашистские оккупанты подло убили членов мирной миссии".

За проявленное мужество и самообладание парламентеры Красной Армии - капитаны Илья Остапенко и Николай (Миколош) Штейнменц были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.

Множество деталей о том, как встречали венгры красноармейцев, и о том, какие зверства творили до их прихода фашисты в Будапеште, описаны в новом историко-познавательном разделе, появившемся на сайте Минобороны России.

К примеру, в информсводке №440 представлены протоколы допросов военнопленных, которые в своих показаниях ярко иллюстрируют отношение гитлеровцев к венгерскому народу, как к населению вассального государства.

Фото: Министерство обороны РФ

"…Большой автобус отъезжал на небольшие расстояния и сразу возвращался назад. Все отверстия в этом автобусе были плотно закрыты. Отработанные газы выходили не наружу, как обычно, а в салон автобуса, таким образом, люди, находившиеся там, вскоре отравлялись. Автобус выбрасывал людей в уединенной шахте. Скоро начало работать два таких автобуса", - говорится в показаниях военнопленного из 1 эскадрона Бреу Иозефа. Этот эпизод описывает злодейства немцев в городе Сталино на Украине.

В его показаниях фигурируют и описания расправы гитлеровцев над украинцами: "…Украинских рабочих избивали кнутами за малейшие проступки, когда рабочий терял сознание, его на месте покрывали землей. Как только рабочий хотел что-нибудь возразить - его на месте расстреливали".

В документе описаны также расправы над еврейским населением венгерского города Сегед: здесь, в еврейском гетто, было принудительно расселено 16 тысяч человек, которые под предлогом эвакуации были в товарных вагонах "отправлены в сторону Германии". Дальнейшая участь сегедских евреев неизвестна.

Об ужасах, творимых фашистами в венгерской столице, рассказывает Акт о зверствах в городе Будапешт. "Обнаружено в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Все трупы номерованы, последние номера четырехтысячные", - говорится в документе.

А маляр из Кунсентмартона Мадьяр Иозеф рассказал о чудовищной реакции немецкой военной администрации на мирную демонстрацию венгров за прекращение войны против русских и сдаче Будапешта без боя. На демонстрацию, по его словам, внезапно напали немцы, которые открыли огонь и избивали демонстрантов прикладами.

Будапешт имел для фашистов огромное стратегическое значение: на подступах к городу они возвели эшелоны обороны

Известно, что после разграбления страны немецкими оккупантами и вывозе большого количества продовольствия в Германию, венгерский народ, а особенно население Будапешта, находилось в очень трудном положении. Жители столицы были обречены на голод, поэтому уже в марте руководством СССР было принято решение об отправке в Венгрию продовольствия, а в июне норма была повышена. В июне 1945 года для нужд населения Будапешта "бургомистру города передано: зерна 3000 тонн, сахара 1000 тонн, соли 960 тонн и 250 грузовых автомашин".

Фото: Министерство обороны РФ

Комментарии

Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества:

Мы пришли освобождать венгров от внутреннего фашистского режима. Ни о какой советизации речь не шла, хотя сегодня западные СМИ трубят, что Сталин уже в 1944 году наметил зоны своего влияния. Но посмотрите документы, в частности, по Польше, где четко сказано: порядков и строя не менять, церковь не трогать! Так же было и с Венгрией!

Но в 1933 году режим Хорти завязал союзнические отношения с Гитлером. Свою промышленность и сельское хозяйство Венгрия направила на обеспечение рейха. После Мюнхенского сговора страна получила большие бенефиции, в частности, территории Словакии. После нападения Германии на Югославию она оккупировала часть территории и этой страны, а спустя несколько дней после нападения Гитлера на Советский Союз вступила в войну и с нашей страной. Венгерские войска участвовали в боевых действиях на Украине, в районе Верхнего Дона рядом с Воронежем, а армия на территории СССР превышала 200 тысяч человек. Ветераны Брянской области, где я работал в поисковом отряде, вспоминали о том, как зверствовали венгерские оккупационные войска. И это исторический факт.

В самой Венгрии нацисты при сотрудничестве с венгерскими войсками проводили геноцид еврейского населения. Из гетто евреи направлялись в лагеря смерти, и прежде всего в Аушвиц. В 1944 году было уничтожено 600 тысяч венгерских евреев.

Освобождение Будапешта - одна из самых сложных и кровопролитных операций Красной армии. Ее можно сравнить только с взятием Кенигсберга и Берлина. Во время штурма погибло 80 тысяч солдат. Немцы и венгры подготовили три полосы обороны Будапешта, противотанковые рвы, вагоны с песком, чтобы замедлить наступление Красной армии... Мы не хотели кровопролитий. Но два парламентера были убиты: капитана Штейнмеца расстреляли из пулемета, а капитана Остапенко накрыли минометным огнем.

Если бы венгры приняли условия капитуляции (всем, кто сражался против нас, гарантировалось, что они будут распущены по домам), Будапешт не пострадал бы вообще. Но представьте себе город в 200 кв. км, где все чердаки и подвалы были приспособлены под огневые точки. Пришлось применять средства вооружения, которые бы обеспечивали продвижение наших войск. Использовалась артиллерия и авиация. В результате штурма в Будапеште было полностью разрушено около восьми процентов зданий, а в общей сложности 15 процентов домов получили повреждения. Центр города сильно пострадал. Но Варшаву немцы разрушили на 85 процентов. И сделали это целенаправленно.

Наталья Малиновская, дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского:

Миклош Штейнмец (Николай Степанович) - один из убитых парламентеров, венгр по национальности, был боевым другом моего отца еще по Испании. Он покинул свою родину еще ребенком и мечтал, что после войны вернется в Венгрию. Он сам вызвался быть парламентером, потому что условия сдачи были очень гуманными. На следующий день после убийства начался штурм. На месте гибели двух советских капитанов поставили памятники, и мы с отцом, приезжая на отдых в страну, первым делом шли поклониться Штейнмецу и Остапенко.

Подготовила Елена Новоселова