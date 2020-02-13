Ученые из Южно-Уральского госуниверситета разработали "умный" стул для исправления осанки у школьников.

Как этот гаджет работает? В зависимости от того, в какой позе сидит человек, меняется его центр массы тела и вес, который приходится на стул. Специалисты собрали данные о правильной посадке и всевозможных отклонениях с помощью специальной стабилометрической платформы. Ввели их в базу данных.

- Это обычный стул, в который вмонтированы датчики. Когда человек садится правильно, стул определяет его вес, - рассказывает директор Научно-исследовательского центра спортивной науки, кандидат биологических наук Виталий Епишев. - Индикатор - отклонение от "правильного" веса.

Данные о том, в какой позе сидит ребенок, в режиме реального времени будут отслеживать школьный учитель, врач и даже родители, получая их на свой смартфон. "Умный" стул будет передавать информацию с помощью Wi-fi или Bluetooth.

Ученые считают, что это устройство позволит контролировать формирование правильной осанки у детей. Более того, позволит на ранней стадии диагностировать некоторые патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Ведь если ученик сидит неправильно, у этого может быть очень серьезная медицинская причина. Например, разворот таза как следствие травмы, плоскостопие и т.п. А значит, появляется реальная возможность предупредить эти заболевания.