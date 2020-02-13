14 станций МЦД получат новые названия

В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции Московских центральных диаметров. Всего будет переименовано 14 остановочных пунктов, из них 11 находятся на Московской железной дороге и 3 - на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Часть станций получат единые названия со станциями МЦК и метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы. Еще часть - названия населенных пунктов или другие наименования, с которыми ассоциируется место. Как сообщают специалисты, унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Так, станция "Инновационный центр" получит название "Сколково", "Ленинградская" станет "Стрешнево", "Фрезер" переименуют в "Андроновку", а "Новую" в "Авиамоторную". Безликая станция "47 км" (участок Бронницы-Раменское) станет благородным "Ипподромом".

Напомним, что сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, с открытием новых станций на первых двух диаметрах количество пересадочных станций будет увеличено до 27.