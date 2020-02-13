ЦОДД призвал водителей к осторожности во дворах

Столичный центр безопасности дорожного движения призвал водителей к максимальной осторожности при движении по дворовым территориям, сообщает агентство "Москва".

Предупреждение озвучили по итогам анализа аварийности в 2019 году. Выяснилось, что 16 процентов ДТП с участием несовершеннолетних произошли именно во дворах. В большинстве случаев речь идет о наездах. Пострадавшие - не только гулявшие дети, но и ребята, ехавшие на самокатах, сегвеях и моноколесах.

В ЦОДД призвали водителей быть внимательнее во дворах, а родителей просят объяснять детям правила безопасности. Параллельно аналитики работают над созданием максимально простых рекомендаций по организации движения в жилых зонах.