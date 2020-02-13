Грузовик в Москве сбил девочку на территории школы

Водитель грузового фургона на юго-востоке Москвы сбил 12-летнюю девочку на территории школы - машина в этот момент сдавала задним ходом. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным телеканала РЕН-ТВ, авария произошла на территории школы на Волгоградском проспекте, фургон доставлял туда воду. Врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и переломы.