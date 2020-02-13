Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ

Новости

Выборы губернатора Калужской области пройдут в сентябре 21:07
Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка 21:01
В московском метро погиб пассажир 20:52
Калужский экс-губернатор объяснил отставку обновлением власти 20:49
Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой 20:44
На увеличение бюджетных мест в вузах выделят около 1,3 трлн рублей 20:39
Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей 20:20
МВД проверит BBC, "Медузу" и "Радио свобода" на пропаганду наркотиков 20:19
В Москве задержана женщина, бросившая младенца у метро 20:11
Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон 19:55
В Керчи завели дело после гибели человека от упавшего дерева 19:37
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
США ввели санкции против трех российских предприятий 18:37
Путин заявил о востребованности волонтеров 18:34
Путин одобрил идею прописать в Конституции ответственное обращение с животными 18:24
Путин обосновал важность парламентских консультаций по "силовикам" 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 19:36
Проект: В регионах

Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ

В Липецкой области прогнозируют рост инвестиций в ведущие отрасли экономики региона. Глава обладминистрации Игорь Артамонов принял участие в заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе, где представители всех 18 субъектов округа обсудили единый план привлечения инвестиций.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

По словам полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, регионам необходим единый инструмент для более успешной работы с инвесторами и федеральными ведомствами. Он позволит сделать инвестиционное продвижение более доступным для каждого отдельно взятого региона, а также исключить ситуации, когда "правильные инициативы тонут в межведомственном документообороте". Игорь Щеголев напомнил губернаторам поставленную - главой государства задачу - обеспечить темпы роста вложений в экономику страны не менее чем на 5 процентов в год. Для субъектов этот показатель составляет 27 процентов от валового регионального продукта, и для многих регионов это высокая планка.

Фото: Администрация Липецкой области
Бельгийских инвесторов пригласили в Липецкую область

Артамонов напомнил, что Липецкая область занимает ведущие позиции по основным социально-экономическим показателям в России в целом, а в ЦФО входит в тройку лидеров по динамике привлечения инвестиций. В минувшем году только иностранные инвестиции в экономику региона превысили 18 миллиардов рублей, что на 12,5 процента выше показателя предыдущего года.

- Вложения в основной капитал Липецкой области растут, и мы будем ускорять эти темпы. Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории региона. При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере, - сказал Игорь Артамонов.

На заседании прозвучало, что именно от объема привлеченных инвестиций зависит возможность создания высокопроизводительных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, сокращение бедности, уровень реальной среднемесячной заработной платы и доходов региональных бюджетов, которые могут быть направлены на реализацию национальных проектов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад