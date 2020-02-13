Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ

В Липецкой области прогнозируют рост инвестиций в ведущие отрасли экономики региона. Глава обладминистрации Игорь Артамонов принял участие в заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе, где представители всех 18 субъектов округа обсудили единый план привлечения инвестиций.

По словам полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, регионам необходим единый инструмент для более успешной работы с инвесторами и федеральными ведомствами. Он позволит сделать инвестиционное продвижение более доступным для каждого отдельно взятого региона, а также исключить ситуации, когда "правильные инициативы тонут в межведомственном документообороте". Игорь Щеголев напомнил губернаторам поставленную - главой государства задачу - обеспечить темпы роста вложений в экономику страны не менее чем на 5 процентов в год. Для субъектов этот показатель составляет 27 процентов от валового регионального продукта, и для многих регионов это высокая планка.

Артамонов напомнил, что Липецкая область занимает ведущие позиции по основным социально-экономическим показателям в России в целом, а в ЦФО входит в тройку лидеров по динамике привлечения инвестиций. В минувшем году только иностранные инвестиции в экономику региона превысили 18 миллиардов рублей, что на 12,5 процента выше показателя предыдущего года.

- Вложения в основной капитал Липецкой области растут, и мы будем ускорять эти темпы. Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории региона. При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере, - сказал Игорь Артамонов.

На заседании прозвучало, что именно от объема привлеченных инвестиций зависит возможность создания высокопроизводительных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, сокращение бедности, уровень реальной среднемесячной заработной платы и доходов региональных бюджетов, которые могут быть направлены на реализацию национальных проектов.