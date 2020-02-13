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13.02.2020 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Игорь Тальков-младший получил условный срок

Текст: Владимир Полетаев

Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел дело музыканта Игоря Талькова, сына известного певца и композитора, и признал его виновным по статье 264.1 УК РФ - в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

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Он признан виновным по уголовной статье, получил наказание и считается теперь осужденным. За повторное управление машиной в нетрезвом состоянии суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, а также лишил его права управления транспортным средством на три года.

Как стало известно от пресс-секретаря суда, в ходе предварительного следствия и на процессе Тальков-младший полностью признал свою вину. Его дело рассматривалось в суде в особом порядке - без исследования доказательств.

Напомним, в мае прошлого года Чертановский районный суд столицы лишил Талькова права управления автомобилем на два года и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Он был признан виновным по той же статье УК РФ. Но за подобное нарушение, совершенное вторично, суд усилил наказание.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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