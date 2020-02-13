Игорь Тальков-младший получил условный срок

Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел дело музыканта Игоря Талькова, сына известного певца и композитора, и признал его виновным по статье 264.1 УК РФ - в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Он признан виновным по уголовной статье, получил наказание и считается теперь осужденным. За повторное управление машиной в нетрезвом состоянии суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, а также лишил его права управления транспортным средством на три года.

Как стало известно от пресс-секретаря суда, в ходе предварительного следствия и на процессе Тальков-младший полностью признал свою вину. Его дело рассматривалось в суде в особом порядке - без исследования доказательств.

Напомним, в мае прошлого года Чертановский районный суд столицы лишил Талькова права управления автомобилем на два года и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Он был признан виновным по той же статье УК РФ. Но за подобное нарушение, совершенное вторично, суд усилил наказание.