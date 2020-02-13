Новости

Право Трампа по применению силы в отношении Ирана могут ограничить 22:25
Трамп и медиамагнат Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях 22:10
В Москве подростки попали в больницу после домашних побоев 22:00
В Ираке ракетами обстреляна военная база США 21:24
Выборы губернатора Калужской области пройдут в сентябре 21:07
Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка 21:01
В московском метро погиб пассажир 20:52
Калужский экс-губернатор объяснил отставку обновлением власти 20:49
Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой 20:44
На увеличение бюджетных мест в вузах выделят около 1,3 трлн рублей 20:39
Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей 20:20
МВД проверит BBC, "Медузу" и "Радио свобода" на пропаганду наркотиков 20:19
В Москве задержана женщина, бросившая младенца у метро 20:11
Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон 19:55
В Керчи завели дело после гибели человека от упавшего дерева 19:37
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 22:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Свет Бунина

Юбилей русского писателя отметят во всем мире
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8086)
Глава Роспечати Михаил Сеславинский провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Ивана Бунина с представителями различных регионов и ведомств: 22 октября 2020 года первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе исполняется 150 лет.

Иван Алексеевич Бунин родился в 1870 году, всего на 10 лет позже Чехова, но принадлежит уже к совсем другой эпохе - бурному и трагическому ХХ веку, расколовшему русское общество и русскую литературу. По этой причине столетие великого русского писателя и поэта (до которого он, в отличие от Чехова, не дожил не так уж много) оказалось отчасти "скомканным" - чего нельзя сказать о предстоящем 150-летии.

Фото: Козьмин Р./Фотохроника ТАСС
В Исторической библиотеке раскрыли тайну издания Радищева

Как выяснилось в ходе заседания, проведённого в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям его главой Михаилом Сеславинским, юбилей будет отмечаться широко и подготовка к нему началась заблаговременно.

Так, "Почта России" уже в феврале выпустила марку с портретом Бунина. А позже в юбилейном году будет отчеканена монета достоинством два рубля и тиражом 3000 штук, что, заметил глава Роспечати, сразу сделает ее нумизматической редкостью. А простые читатели смогут сами оценить справедливость известного бунинского афоризма: "Я не серебряный рубль, чтобы всем нравиться".

Всего же на протяжении 2020 года запланировано более ста событий разного масштаба и направленности. В первую очередь в регионах, неразрывно связанных с жизнь Бунина - Орловской и Липецкой, а также Воронежской областях. Здесь будет развернут межрегиональный выставочный проект "Чехов, Бунин и Куприн. Судьбы скрещенья" (К 150-летию И.А. Бунина, А.И. Куприна и 160-летию А.П. Чехова).

Кроме того, в Воронеже в сентябре 2020 года откроется музей Бунина. Об этом сообщила руководитель департамента культуры области Мария Мазур. Там же пройдет круглый стол "И.А. Бунин: взгляд из XXI века", фестивали и конкурсы. В Липецкой области готовятся к уже традиционному фестивалю "Бунинские Озерки".

Но, как подчеркивали выступающие, бунинский юбилей будет отмечаться по всей России и за ее рубежами, включая США, Францию и даже Египет: Бунинский день пройдет на открытии Года гуманитарного сотрудничества России и Египта в Каире.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Книга Захара Прилепина ответила на множество вопросов о Есенине

В октябре 2020 года, по словам Михаила Сеславинского, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже запланирована конференция "Иван Бунин в мировом культурном пространстве".

В сам же юбилей, 22 октября, в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова пройдет литературно-художественный вечер.

Подводя итоги заседания оргкомитета, советник президента по культуре Владимир Толстой высказал пожелание, чтобы какое-нибудь издательство собрало и выпустило антологию эссе о Бунине и рассказов "по бунинским мотивам" ведущих современных писателей. "Что ещё остаётся от юбилеев писателей? - подчеркнул он. - Эссе современников".

В состав оргкомитета вошли руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова, директор Гослитмузея Дмитрий Бак, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

Культура Литература Правительство Минкомсвязь Роспечать Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Орловская область ЦФО Липецкая область РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ