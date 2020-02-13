Глава Роспечати Михаил Сеславинский провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Ивана Бунина с представителями различных регионов и ведомств: 22 октября 2020 года первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе исполняется 150 лет.

Иван Алексеевич Бунин родился в 1870 году, всего на 10 лет позже Чехова, но принадлежит уже к совсем другой эпохе - бурному и трагическому ХХ веку, расколовшему русское общество и русскую литературу. По этой причине столетие великого русского писателя и поэта (до которого он, в отличие от Чехова, не дожил не так уж много) оказалось отчасти "скомканным" - чего нельзя сказать о предстоящем 150-летии.

Как выяснилось в ходе заседания, проведённого в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям его главой Михаилом Сеславинским, юбилей будет отмечаться широко и подготовка к нему началась заблаговременно.

Так, "Почта России" уже в феврале выпустила марку с портретом Бунина. А позже в юбилейном году будет отчеканена монета достоинством два рубля и тиражом 3000 штук, что, заметил глава Роспечати, сразу сделает ее нумизматической редкостью. А простые читатели смогут сами оценить справедливость известного бунинского афоризма: "Я не серебряный рубль, чтобы всем нравиться".

Всего же на протяжении 2020 года запланировано более ста событий разного масштаба и направленности. В первую очередь в регионах, неразрывно связанных с жизнь Бунина - Орловской и Липецкой, а также Воронежской областях. Здесь будет развернут межрегиональный выставочный проект "Чехов, Бунин и Куприн. Судьбы скрещенья" (К 150-летию И.А. Бунина, А.И. Куприна и 160-летию А.П. Чехова).

Кроме того, в Воронеже в сентябре 2020 года откроется музей Бунина. Об этом сообщила руководитель департамента культуры области Мария Мазур. Там же пройдет круглый стол "И.А. Бунин: взгляд из XXI века", фестивали и конкурсы. В Липецкой области готовятся к уже традиционному фестивалю "Бунинские Озерки".

Но, как подчеркивали выступающие, бунинский юбилей будет отмечаться по всей России и за ее рубежами, включая США, Францию и даже Египет: Бунинский день пройдет на открытии Года гуманитарного сотрудничества России и Египта в Каире.

В октябре 2020 года, по словам Михаила Сеславинского, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже запланирована конференция "Иван Бунин в мировом культурном пространстве".

В сам же юбилей, 22 октября, в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова пройдет литературно-художественный вечер.

Подводя итоги заседания оргкомитета, советник президента по культуре Владимир Толстой высказал пожелание, чтобы какое-нибудь издательство собрало и выпустило антологию эссе о Бунине и рассказов "по бунинским мотивам" ведущих современных писателей. "Что ещё остаётся от юбилеев писателей? - подчеркнул он. - Эссе современников".

В состав оргкомитета вошли руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова, директор Гослитмузея Дмитрий Бак, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.