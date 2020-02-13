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13.02.2020,  
15:01
Текст:  Елена Шулепова (Тула)

К 90-летию пистолета ТТ выпущена юбилейная монета

Юбилейная монета из серии "Оружие Великой Победы", посвященная тульскому конструктору- оружейнику Федору Токареву, выпущена в обращение Банком России. Это монета номиналом 25 рублей, уточнили в тульском управлении Банка России по ЦФО.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Всего же наш земляк создал порядка 150 образцов стрелкового вооружения. А его легендарный ТТ (Тульский Токарева) до сегодняшнего дня остается самым знаменитым советским пистолетом и одним из символов победы советского народа в Великой Отечественной войне, - отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Примечательно, что в феврале этого года легендарному пистолету ТТ, разработанному конструктором оружия Федором Токаревым, исполняется 90 лет - 7,62 мм самозарядный пистолет был представлен на испытания 13 февраля 1930 года. Пистолет ТТ более двух десятилетий нес боевую службу, являясь незаменимым надежным и мощным личным оружием. С этим пистолетом в руках командиры поднимали бойцов в атаку в годы Великой Отечественной войны, ТТ был основным личным оружием офицеров и генералов Советской Армии военного и послевоенного периодов.

Фото: cbr.ru

Серия юбилейных монет называется "Оружие Великой Победы" (конструкторы оружия). На монете, посвященной Токареву, изображен пистолет ТТ и подписано имя автора этого оружия. О выдающемся конструкторе рассказали в тульском "КБ прибрстроения им. А.Г. Шипунова", где он работал.

Федор Васильевич Токарев - выходец из семьи казака-хлебороба Донского края. В 1886 году он выдержал экзамены в военно-ремесленную школу и поступил на оружейное отделение. Федор окончил четырехлетний курс школы со званием оружейного мастера первого разряда и был приглашен на работу в качестве помощника преподавателя. Большинство своих образцов стрелкового оружия он создает после Октябрьской революции.

В 1925 году на вооружение Красной Армии был принят ручной пулемет "Максима - Токарева" (МТ), переделанный Токаревым из станкового пулемета "Максима". В 1927 году он разработал первый отечественный образец пистолета-пулемета под револьверный патрон. Уже в 1930 году на вооружение Советской Армии поступил самозарядный пистолет ТТ его системы, созданный в Тульском проектно-конструкторском бюро в конкурентной борьбе образцов 7,62-мм пистолетов конструкторов Ф. В. Токарева, С. А. Коровина и С. А. Прилуцкого с лучшими иностранными образцами систем Вальтера, Браунинга и "Парабеллум" калибра 7, 65-мм, 11,43-мм и 9-мм.

Фото: КБП им. А. Г. Шипунова
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Испытания выявили превосходство пистолета Токарева над всеми остальными образцами по массе, габаритам и безотказности в любых условиях эксплуатации. Автоматический пистолет на восемь патронов калибра 7,62 мм весил 825 граммов. По точности и силе боя он значительно превосходил зарубежные образцы. Выпущенная из ТТ пуля пробивала на расстоянии ста шагов пять 25-миллиметровых досок.

В 1938 году на вооружение Советской Армии поступила самозарядная винтовка СВТ-38 системы Токарева, модернизированная в 1940 году по опыту боевого применения в советско-финляндской войне (СВТ-40). На базе этой винтовки были созданы снайперская и автоматическая винтовки.

Когда началась война, Федору Васильевичу было уже 70 лет. Но он одним из первых пришел на завод, обратился с призывом ко всем оружейникам-пенсионерам заменить своих сыновей и внуков, ушедших на фронт. В 1944 году он был награжден орденом Суворова II степени, который вручался полководцам.

За создание новых образцов оружия Токареву было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он лауреат Государственной премии СССР, награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Суворова II степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также медалями.

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