К началу навигации отремонтируют причалы Северного Речного вокзала

В январе начался капитальный ремонт 17-ти причалов Северного Речного вокзала, и уже к началу сезона навигации они смогут принимать грузовые и гражданские суд. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы отметил, что более половины причалов являются объектами культурного наследия, при этом находились в плачевном состоянии. Так, во время обследования были выявлены частичное разрушение гранитной облицовки, сквозная коррозия и деформация различных элементов, просадка асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестничных сходов и многое другое. В ближайшее время завершится ремонт и модернизация инженерных систем. При этом полностью завершены работы по восстановлению трубопровода холодного водоснабжения, установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация.

Напомним, что раньше для заправки судов на Северном Речном Вокзале была одна ветка маленького диаметра. Теперь благодаря увеличению мощности водопровода одновременно можно будет подключить до 20 пришвартованных судов.