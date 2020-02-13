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13.02.2020 20:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Калужский экс-губернатор объяснил отставку обновлением власти

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, отставку которого принял Владимир Путин, заявил, что надо "смелее идти на этот шаг". Свое желание покинуть пост он объяснил необходимостью обновления власти в регионе, сообщает ТАСС.

Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой

Анатолий Артамонов возглавлял регион 20 лет. В понедельник на заседании регионального правительства он подвел итог развития области с 2000 года. В частности, Артамонов отметил, что по сравнению с 2000 годом ежегодный объем инвестиций в основной капитал увеличился в сопоставимых ценах в 2,8 раза.

"В прошедшем году он оценивается в 90 миллиардов рублей... Объем ежегодных прямых иностранных инвестиций вырос с 74 миллионов долларов США в 2000 году до 1,2 миллиарда долларов в 2018 году.Созданы 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа, территория опережающего социально-экономического развития.Построены и начали работать 115 крупных промышленных предприятий... Сумма налогов, мобилизуемых на территории Калужской области в федеральный бюджет, выросла по отношению к 2000 году в 18 раз", - подчеркнул Артамонов.

Комментируя свою отставку, экс-губернатор отметил, что "настал момент, когда надо было это сделать". Он также напомнил про свой возраст, и подчеркнул, что "необходимо было обновление". При этом Анатолий Артамонов отметил, что сам рекомендовал преемника - главу администрации второго по величине города области Обнинска Владислава Шапшу - "с легким сердцем".

Досье "РГ"

Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинске Калужской области.

После школы окончил Обнинский институт атомной энергетики, получив квалификацию инженера-математика по специальности "Прикладная математика". В 2003 году с отличием закончил обучение в Государственном Университете Управления по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в городе Североморск. Офицер запаса. С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год - консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя". С 2006 года работал управляющим делами, а затем - заместителем главы Администрации города. С 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы администрации города Обнинска. Увлекается трекингом. Женат, воспитывает сына.

Власть Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Отставки и назначения глав регионов

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