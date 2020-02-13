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13.02.2020 23:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Кто и как контролирует качество воздуха в Москве
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8086)
Качество воздуха в Москве за 10 лет улучшилось в два раза, а количество выбросов в атмосферу сократилось на 220 тысяч тонн. Но столичные власти уверены - это не предел. "У города есть резерв, - считает руководитель городского департамента природопользования Антон Кульбачевский. - До 2030 года снижение выбросов в атмосферу вредных веществ должно сократиться на 30 процентов".
Эти склянки собирают данные по формальдегиду и фенолу в воздухе вблизи автотрасс. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Эти склянки собирают данные по формальдегиду и фенолу в воздухе вблизи автотрасс. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Эти склянки собирают данные по формальдегиду и фенолу в воздухе вблизи автотрасс. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Улучшать качество воздуха будут реорганизацией топливно-энергетического хозяйства, транспорта, модернизацией предприятий ЖКХ. По словам Кульбачевского, в ближайших планах - реконструкция Люберецких очистных сооружений, дальнейшая модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода и другое. Воздух в Москве не слишком отличается от того, чем дышат парижане, жители Лондона. Да и системы мониторинга у нас похожие. Как рассказала "РГ" руководитель Мосэкомониторинга Полина Захарова, в столичную сеть входит 60 автоматизированных станций, расположенных на разных территориях: около автотрасс и промышленных предприятий, в жилых кварталах... Каждые 20 минут датчики этих станций снимают и передают показания по 10-16 параметрам: оксидам углерода, азота и серы, и другим соединениям. Данные в режиме онлайн идут на портал Мосэкомониторинга и передаются для хранения в городской фонд данных. Кроме автоматики, есть три передвижные аналитические лаборатории, которые забирают пробы воздуха по жалобам жителей. Ежегодно поступает около 8 тысячи жалоб. "Человеческий нос - самый чувствительный аппарат, техника пока с ним не сравнится, но если есть обращение, а установка ничего не обнаружила, можем поставить на время автоматическую станцию, - рассказывает Захарова. - А территорию взять на контроль. Сейчас под прицелом территории Очаково, Бирюлево, Николо-Хованское.

За состоянием воздуха следят не только власти, но и москвичи

Все собранные анализы исследуют в аналитической лаборатории Мосэкомониторинга. По словам замначальника лаборатории Юлианы Бурвиковой, среди приборов есть уникальные, например, хроматомасспектрометр или прибор, который в обиходе называют человеческим носом. Он может определить вредные соединения в минимальных количествах, не подвластных другим приборам.

"Летом жители жаловались на химический запах от детских площадок с прорезиненным покрытием, - рассказывает Бурвикова. - Оказалось, что пахли пенены - сосенные смолы, использовавшиеся как клей. А нашел их как раз наш прибор. Пенены безопасны, поэтому мы и сами успокоились, и жителей успокоили". Еще одна гордость лаборатории - первые в России весы для измерения взвешенных частиц. Плохие результаты по взвесям приходят с автотрасс. Но, экологи заверили, что в столице всего 60 дней в году, когда вредные соединения не рассеиваются в воздухе.

В столице откроют новые станции мониторинга воздуха
Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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