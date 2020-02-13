Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову

Мосгорсуд оставил без изменения условный приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову.

Жукова арестовали в начале августа по обвинению в участии в массовых беспорядках, прошедших 27 июля в центре Москвы. Позже ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета, а обвинение в участии в беспорядках прекращено за непричастностью к преступлению.

Защита Жукова настаивала на оправдательном вердикте. В своей апелляционной жалобе адвокаты просили отменить приговор, а уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления. В то же время прокурор в суде заявил, что никаких оснований для отмены решения нет, и попросил оставить вердикт без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения.

Мосгорсуд согласился с прокурором и оставил в силе решения Кунцевского районного суда, который приговорил Жукова к трем годам условно и запретил ему на два года личное администрирование сайтов.