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13.02.2020 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах

Текст: Ирина Рыбникова

Департамент здравоохранения Москвы напомнил жителям столицы о том, что они могут лечить онкологические заболевания по ОМС в двух частных больницах. АО "Медицина" и Европейский медицинский центр оказывают ровно такой же комплекс услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний, какой есть в городских и федеральных учреждениях здравоохранения в Москве.

Фото: iStock
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В депздраве подчеркивают: объем финансирования на лечение онкологии по полису обязательного медицинского страхования для этих двух медучреждений не только сохранен, но по некоторым видам услуг увеличен в два раза по сравнению с прошлым годом. В частности, это касается лучевой терапии.

Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения. "Их без всяких ограничений готовы принять другие медицинские учреждения Москвы", - отмечают в депздраве.

Открыта даже специальная "горячая линия" по этим вопросам: 8-(495)-251-83-00.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

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