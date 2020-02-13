Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах

Департамент здравоохранения Москвы напомнил жителям столицы о том, что они могут лечить онкологические заболевания по ОМС в двух частных больницах. АО "Медицина" и Европейский медицинский центр оказывают ровно такой же комплекс услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний, какой есть в городских и федеральных учреждениях здравоохранения в Москве.

В депздраве подчеркивают: объем финансирования на лечение онкологии по полису обязательного медицинского страхования для этих двух медучреждений не только сохранен, но по некоторым видам услуг увеличен в два раза по сравнению с прошлым годом. В частности, это касается лучевой терапии.

Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения. "Их без всяких ограничений готовы принять другие медицинские учреждения Москвы", - отмечают в депздраве.

Открыта даже специальная "горячая линия" по этим вопросам: 8-(495)-251-83-00.