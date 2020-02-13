Павел Глухов представил в Воронеже танцевальный спектакль

Несмотря на то, что Воронеж не одно десятилетие поставляет отличные балетные кадры для Большого и других ведущих балетных театров, этот город никогда не отличался повышенной заинтересованностью в танцевальном искусстве - в местном оперном театре репертуар десятилетиями был самый казенный, не позволявший завестись в городе сообществу любителей хореографии. Появление международного Платоновского фестиваля многое изменило: приезжие компании из Москвы, Петербурга и из-за рубежа показали постановки Иржи Килиана, Начо Дуато, Анжелена Прельжокажа, Соль Леон и Пола Лайтфута, Уэйна Макгрегора - главных героев современного танцевального мира.
Благодаря этому встрепенулся даже местный Оперный. А руководитель воронежского Камерного театра Михаил Бычков, который и является мотором Платоновского фестиваля, увидел в современной хореографии тот источник новых выразительных возможностей, который и сделал этот жанр центральным на крупнейших мировых театральных фестивалях.
Так в Камерном театре появилась собственная танцевальная компания, пропорциональная самому театру - небольшому, но способному на создание заметных событий. И одна из ее стартовых работ - "Мы" Ольги Васильевой - в прошлом году уже попала в конкурс "Золотой маски".
В нынешнем сезоне к сотрудничеству был приглашен другой молодой хореограф - москвич Павел Глухов. Он приехал со специально написанной для спектакля музыкой Василия Пешкова и художником по свету Татьяной Мишиной. Эта команда создала единый во всех компонентах спектакль, заточенный под воронежскую сцену.
Их "Зеркало" визуально предельно бескомпромиссно: лаконичная униформа трико, черное на черном, гендерная текучесть. Длинные, как александрийский стих, комбинации образуют текучую, кантиленную единую пластическую линию. Спектакль выстроен вокруг огромного зеркала, занимающего центральное место в центре сцены, чтобы безымянный главный герой задал себе те вопросы бытия, которыми люди задаются тысячелетиями.
Глухов за несколько лет сформировал свой стиль, аскетичный, но пластически выразительный и театрально-метафоричный. Его почерк не похож на хореографию Ольги Васильевой, Константина Кейхеля, Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского, чьи спектакли до этого вошли в воронежский репертуар. Труппа, которая еще недавно требовала скидки на молодость, разношерстность участников, неопытность, в руках Глухова оказалась профессионально готовой к воплощению сложных задач. Ставя философские вопросы, хореограф оставляет возможность для бесконечного множества ответов - и вызывает чувство соучастия. То самое, ради которого ходят в театр и которое объединяет театралов в любой части света.