Павел Глухов представил в Воронеже танцевальный спектакль

Воронежский Камерный театр показал уже третью танцевальную премьеру. На этот раз спектакль "Зеркало" для него поставил Павел Глухов, один из самых перспективных российских хореографов.

Несмотря на то, что Воронеж не одно десятилетие поставляет отличные балетные кадры для Большого и других ведущих балетных театров, этот город никогда не отличался повышенной заинтересованностью в танцевальном искусстве - в местном оперном театре репертуар десятилетиями был самый казенный, не позволявший завестись в городе сообществу любителей хореографии. Появление международного Платоновского фестиваля многое изменило: приезжие компании из Москвы, Петербурга и из-за рубежа показали постановки Иржи Килиана, Начо Дуато, Анжелена Прельжокажа, Соль Леон и Пола Лайтфута, Уэйна Макгрегора - главных героев современного танцевального мира.

Благодаря этому встрепенулся даже местный Оперный. А руководитель воронежского Камерного театра Михаил Бычков, который и является мотором Платоновского фестиваля, увидел в современной хореографии тот источник новых выразительных возможностей, который и сделал этот жанр центральным на крупнейших мировых театральных фестивалях.

Так в Камерном театре появилась собственная танцевальная компания, пропорциональная самому театру - небольшому, но способному на создание заметных событий. И одна из ее стартовых работ - "Мы" Ольги Васильевой - в прошлом году уже попала в конкурс "Золотой маски".

В нынешнем сезоне к сотрудничеству был приглашен другой молодой хореограф - москвич Павел Глухов. Он приехал со специально написанной для спектакля музыкой Василия Пешкова и художником по свету Татьяной Мишиной. Эта команда создала единый во всех компонентах спектакль, заточенный под воронежскую сцену.

Их "Зеркало" визуально предельно бескомпромиссно: лаконичная униформа трико, черное на черном, гендерная текучесть. Длинные, как александрийский стих, комбинации образуют текучую, кантиленную единую пластическую линию. Спектакль выстроен вокруг огромного зеркала, занимающего центральное место в центре сцены, чтобы безымянный главный герой задал себе те вопросы бытия, которыми люди задаются тысячелетиями.

Глухов за несколько лет сформировал свой стиль, аскетичный, но пластически выразительный и театрально-метафоричный. Его почерк не похож на хореографию Ольги Васильевой, Константина Кейхеля, Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского, чьи спектакли до этого вошли в воронежский репертуар. Труппа, которая еще недавно требовала скидки на молодость, разношерстность участников, неопытность, в руках Глухова оказалась профессионально готовой к воплощению сложных задач. Ставя философские вопросы, хореограф оставляет возможность для бесконечного множества ответов - и вызывает чувство соучастия. То самое, ради которого ходят в театр и которое объединяет театралов в любой части света.