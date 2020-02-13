Путин назначил Шапшу врио главы Калужской области

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который написал заявление с просьбой о досрочном превращении полномочий "по собственному желанию".

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Обнинска Владислав Шапша.

Недавно Путин и Шапша участвовали в одном мероприятии - заседании совета по местному самоуправлению. В частности, обнинский градоначальник рассказал о строительстве детсадов и школ и практике выкупа построенных зданий у инвесторов.