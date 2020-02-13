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13.02.2020 16:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин обсудил реализацию программы "Мой район" в Куркине

Текст: Сергей Бабкин

В этом году отдаленный от центра московский район Куркино получит новую школу и фестивальную площадку в японском стиле. Все это будет сделано по пожеланиям жителей, включенным в программу "Мой район", заявил мэр Сергей Собянин во время посещения столичного анклава.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Куркино в народе называют "маленькой Швейцарией": фольклор оценил чистый воздух рядом расположенного подмосковного леса и одновременно столичную инфраструктуру. "Это молодой район, здесь много детей, поэтому в приоритетном порядке строим тут школы и сады, - сказал Собянин. - Уже открыли за пять лет семь образовательных учреждений, но оказалось - мало. И на очереди блок начальных классов".

Здесь будут учиться 200 ребят из школы № 1298, в этом же здании откроют детсад для 100 дошколят. Это примерные параметры. Тут реализован принцип трансформера: в зависимости от того, как наполняются классы, можно делать дошкольную часть меньше или больше. Школа сможет похвастаться собственной медиатекой, читальным залом, специальным кабинетом для изобразительного искусства. Да и во всем остальном куркинская школа будет соответствовать стандартам "большой" Москвы. "Основные работы завершены, в этом году школа откроется", - уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. А в 2021-м планируют достроить еще одну школу-сад на 550 мест.

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Впрочем, просили жители не только школы. "Мы создали три новых парка, реконструировали местный горнолыжный комплекс, - подчеркнул Собянин. - Но "Мой район" предусматривает и другие пункты". Постепенно укрепляется система уличного наблюдения, освещаются самые оживленные участки дорог, рассказал глава управы Денис Тараканов.

Еще в Куркине ждут собственную фестивальную площадку. На "Активном гражданине" люди попросили сделать ее в японском стиле. Место для нее уже подобрали: раньше там планировали сделать автобусную конечную, но ее расположение скорректировали. И к тому же разработали направления для новых маршруток.

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