Три человека погибли в ДТП под Тамбовом

Три человека погибли, двое травмированы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области.

Авария произошла около 8 часов утра на автодороге, соединяющей райцентр Мучкапский с селом Романовка. Столкнулись ВАЗ-2107 и Nissan Almera. Водитель и два пассажира ВАЗа погибли на месте ДТП. Травмы 47-летнего водителя Nissan оказались несерьезными, медицинскую помощь мужчине оказали на месте происшествия. 51-летняя пассажирка иномарки доставлена в районную больницу, сообщили в УМВД по региону.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи, обстоятельства аварии уточняются.