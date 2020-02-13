Новости

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника 13:31
МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть 13:31
Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила выступать за Россию 13:29
В ЕР предложили ввести льготную ипотеку для семей, где родился первенец 13:27
В Петербурге отметили юбилей книг Льюиса Кэррола про Алису 13:27
Названы российские города с самыми заботливыми жителями 13:21
В большинстве крупных городов России подешевела коммерческая недвижимость 13:07
В Карелии директор отчитала школьницу в юбке за "толстоватые" ноги 13:05
В Петербурге спасли уснувшего на льдине Невы мужчину 12:59
Волгоградскую музыкальную школу затопило кипятком 12:50
Штаты сотрудников органов исполнительной власти РФ оптимизируют 12:49
Медведчук назвал внешнее управление Украины свершившимся фактом 12:45
В Шотландии нашли гигантский скелет загадочного морского существа 12:44
Медики выяснили, как долго коронавирус "живет" на различных предметах 12:40
Правительство скорректировало федеральный бюджет на 2020-2022 годы 12:35
Лукашенко назвал Беларусь восточной Швейцарией 12:30
Волгоградец устроил стрельбу холостыми патронами 12:27
Власти Китая назвали число заразившихся коронавирусом в стране 12:25
Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите 12:22
В "Русском Прадо" будут комфортные кресла. Первые изображения 12:22
Три человека погибли в ДТП под Тамбовом 12:21
В московском метро отремонтируют 140 эскалаторов 12:20
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер" 12:08
В Забайкалье замминистра ЖКХ заподозрили в получении взятки 12:06
ЦОДД призвал водителей к осторожности во дворах 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли в ДТП под Тамбовом

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Фото: УМВД по Тамбовской области Фото: УМВД по Тамбовской области
Фото: УМВД по Тамбовской области

Три человека погибли, двое травмированы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области.

В Костроме на мосту загорелся автобус с пассажирами

Авария произошла около 8 часов утра на автодороге, соединяющей райцентр Мучкапский с селом Романовка. Столкнулись ВАЗ-2107 и Nissan Almera. Водитель и два пассажира ВАЗа погибли на месте ДТП. Травмы 47-летнего водителя Nissan оказались несерьезными, медицинскую помощь мужчине оказали на месте происшествия. 51-летняя пассажирка иномарки доставлена в районную больницу, сообщили в УМВД по региону.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи, обстоятельства аварии уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

Главное сегодня

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
На 104-м году жизни скончался разведчик Алексей Николаевич Ботян
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Псковом
Власти Китая назвали число заразившихся коронавирусом в стране
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников