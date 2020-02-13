В Костроме на мосту загорелся автобус с пассажирами

Автобус маршрута № 52 в Костроме загорелся во время движения по мосту через Волгу. ЧП спровоцировало огромную пробку.

По данным ГИБДД, ЧП с пассажирским автобусом на мосту произошло в областном центре около 8 утра.

- Автобус марки ПАЗ ехал из Заволжья в сторону центра города. Когда он заехал на мост, водитель увидел задымление. Он остановил автобус, вышел и при помощи огнетушителя потушил двигатель. Пассажирам пришлось выйти. К счастью, никто не пострадал, но из-за произошедшего образовалась пробка, - сообщила "РГ" представитель регионального УГИБДД Анна Голубева.

Как уточнили в полиции, ЧП произошло в час пик. В автобусе "ходового" маршрута находилось множество пассажиров - возможно, десятки, их количество уточняется.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.

Ранее в Костроме неоднократно воспламенялись пассажирские автобусы этой марки. По многочисленным обращениям пассажиров власти приняли решение постепенно заменить городской автопарк на более надежные и экологичные модели.