В Москве арестованные устроили погром в камере

В московском изоляторе временного содержания арестованные устроили погром.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, 29-летний задержанный и другие арестованные попытались выломать дверь камеры. Когда сотрудники изолятора попытались успокоить сокамерников, один из них сломал трубу раковины и ударил охранника ИВС.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". Напавший на сотрудника изолятора оказался рецидивистом, он подозревается в совершении тяжких преступлений на территории страны.