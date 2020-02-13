В Москве снесут заброшенный кинотеатр "Севастополь"

На востоке Москвы в Преображенском районе готовят к сносу заброшенный более 20 лет назад кинотеатр "Севастополь". Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента капремонта столицы.

Этот кинотеатр на берегу Черкизовского пруда построили в 1964 году по типовому проекту. До середины 1990-х годов в нем еще крутили кино, а к началу 2000-х коммерсанты использовали его как склад. После пожара здание забросили. По мнению местных жителей, этот объект стал местом притяжения асоциальных элементов, к тому же он портил вид, находясь рядом с благоустроенными территориями Черкизовского детского парка и набережной Шитова. Обследования здания показали, что конструкции имеют значительные повреждения. Поэтому было решено его снести.

Сейчас территорию обнесли забором, оборудовали строительный городок. Ведутся работы по выносу всех инженерных коммуникаций. После их переноса начнут разбирать крышу, демонтируют перекрытия. Во время демонтажа здание будут поливать водой для уменьшения пылеобразования.

Сейчас ведется разработка проекта благоустройства освобождаемого участка, там будет возведена инфраструктура для детского досугового творчества.