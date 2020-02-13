Владислав Шапша назначен врио главы Калужской области

Анатолий Артамонов написал заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Во главе Калужской области он был почти 20 лет - с 2000 года, успешно руководил регионом, сделав его привлекательным для инвесторов. Решение уйти с поста объяснил необходимостью обновления власти в регионе. "В принципе настал тот момент времени, когда нужно было это сделать. Уже и возраст у меня, и времени достаточно много я поработал, необходимо было обновление", - заявил он агентству ТАСС.
Он также отметил, что сам рекомендовал себе на смену мэра Обнинска. "Достаточно опытный уже человек, хотя, как говорится, еще молодой, все впереди. Он способный, очень хорошо обучается, и я рекомендовал его с легким сердцем. Уверен, что у него все получится", - заметил бывший губернатор.
Владислав Шапша работать в статусе врио главы будет до вступления в должность лица, избранного руководителем региона. Выборы главы Калужской области пройдут в Единый день голосования 13 сентября - планово, так как срок полномочий губернатора истекал в этом году.
Отметим, что в конце января Путин и Шапша участвовали в одном мероприятии - заседании Совета по развитию местного самоуправления. В частности, обнинский градоначальник рассказал об участии муниципалитетов в реализации национальных проектов.
На этой работе Шапша сосредоточится и на новой должности. "Калужская область - один из лидеров в стране и в Центральном федеральном округе по многим показателям, - сказал он ТАСС. - Основная моя задача - это сохранить, приумножить и найти новые возможности для скорейшего достижения целей, поставленных в нацпроектах. Это то, чего ждут люди, то, что должно улучшить жизнь каждого человека, быть близко каждому жителю Калужской области".
Досье
Владислав Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинск. Окончил Обнинский институт атомной энергетики. Инженер-математик. В 2003 году окончил Государственный университет управления по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1997 по 2002 год работал в Обнинском городском центре занятости, затем до 2004 года был консультантом заместителя губернатора Калужской области. По 2006 год работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя". Далее стал управляющим делами, затем - заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года исполнял обязанности главы администрации Обнинска, затем был избран на эту должность местным Заксобранием. Шапша также учился на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва.