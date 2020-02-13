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13.02.2020 22:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На позицию выше

Владислав Шапша назначен врио главы Калужской области
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8086)
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и в тот же день встретился с Владиславом Шапшой, назначенным временно исполняющим обязанности главы региона. Последние пять лет Шапша работал мэром Обнинска, первого российского наукограда.

Анатолий Артамонов написал заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Во главе Калужской области он был почти 20 лет - с 2000 года, успешно руководил регионом, сделав его привлекательным для инвесторов. Решение уйти с поста объяснил необходимостью обновления власти в регионе. "В принципе настал тот момент времени, когда нужно было это сделать. Уже и возраст у меня, и времени достаточно много я поработал, необходимо было обновление", - заявил он агентству ТАСС.

Владислав Шапша намерен сконцентрироваться на реализации в области нацпроектов. Фото: admobninsk.ru

Он также отметил, что сам рекомендовал себе на смену мэра Обнинска. "Достаточно опытный уже человек, хотя, как говорится, еще молодой, все впереди. Он способный, очень хорошо обучается, и я рекомендовал его с легким сердцем. Уверен, что у него все получится", - заметил бывший губернатор.

Владислав Шапша работать в статусе врио главы будет до вступления в должность лица, избранного руководителем региона. Выборы главы Калужской области пройдут в Единый день голосования 13 сентября - планово, так как срок полномочий губернатора истекал в этом году.

Отметим, что в конце января Путин и Шапша участвовали в одном мероприятии - заседании Совета по развитию местного самоуправления. В частности, обнинский градоначальник рассказал об участии муниципалитетов в реализации национальных проектов.

На этой работе Шапша сосредоточится и на новой должности. "Калужская область - один из лидеров в стране и в Центральном федеральном округе по многим показателям, - сказал он ТАСС. - Основная моя задача - это сохранить, приумножить и найти новые возможности для скорейшего достижения целей, поставленных в нацпроектах. Это то, чего ждут люди, то, что должно улучшить жизнь каждого человека, быть близко каждому жителю Калужской области".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Досье

Владислав Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинск. Окончил Обнинский институт атомной энергетики. Инженер-математик. В 2003 году окончил Государственный университет управления по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1997 по 2002 год работал в Обнинском городском центре занятости, затем до 2004 года был консультантом заместителя губернатора Калужской области. По 2006 год работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя". Далее стал управляющим делами, затем - заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года исполнял обязанности главы администрации Обнинска, затем был избран на эту должность местным Заксобранием. Шапша также учился на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва.

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