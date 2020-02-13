В Воронеже покажут спектакли по Пелевину и сказкам "особых" людей

Свежие постановки независимых театров России, Казахстана и Эстонии увидят зрители III фестиваля "Центр", который пройдет в столице Черноземья с 27 апреля по 3 мая. Программу объявили накануне старта билетной кампании.

Ценители классики оценят версию "Трех сестер" от экспериментального московского театра "Июльансамбль" (режиссер Виктор Рыжаков). В Воронеже хорошо знают эту молодую труппу, составленную из выпускников Школы-студии МХАТ.

"Впервые пьеса "Три сестры" появилась на сцене МХТ в 1901 году, затем Немирович-Данченко возродил спектакль в 1940-м. Проект Виктора Рыжакова - реплика спектакля Немировича, но уже в XXI веке. И играть спектакль будут выпускники той же школы", - пояснили в Никитинском театре, который является организатором фестиваля.

По-новому обещает открыться воронежской публике и театр "ARTиШОк" из Алма-Аты. Он был гостем Платоновского фестиваля со спектаклем "Корова", выстроенным вполне традиционно, а теперь представит более экспериментальную постановку "Что вы делали вчера вечером?". Режиссер Семен Александровский и композитор Дарья Спивакова создали "радиогид" по пьесе Дмитрия Данилова, где интервьюер задает один и тот же вопрос 30 случайным прохожим. Аудиодорожки с разнообразными ответами - банальными и неожиданными - записали лучшие алматинские артисты.

Театр R.A.A.A.M. из Таллинна привезет документальную драму "Моя эстонская бабушка" (идет на русском языке). Юлия Ауг перенесла на сцену историю собственной семилетней борьбы за сохранение эстонского гражданства. Поднимая из архивов пыльные справки, разбирая семейные фотографии, режиссер вела диалог с давно умершей бабушкой, воскрешая ее по детским воспоминаниям и обрывочным документам. Получился рассказ о живом неординарном человеке, о поисках своей идентичности и обретении родины.

Вопрос "Кто мы?" и "Где наши корни?" поднимет и спектакль "Коромысли", сочиненный Полиной Кардымон в новосибирской театральной мастерской lab4dram. Главным героем стал русский фольклор, который зачастую непонятен современному слушателю. Участники перформанса попытаются раскодировать колыбельные, свадебные и погребальные народные песни.

Петербургский проект "Квартира" (худрук Борис Павлович) развернет в Воронеже "Фабрику историй" - спектакль в жанре сторителлинга, где обыденные сюжеты вроде похода за пельменями становятся волшебной сказкой. Среди актеров будут как профессионалы, так и люди с аутизмом и ментальными особенностями, а музыкальный фон помогут создать бутылки, вилки и будильники.

Артисты из Казани разыграют фрагмент из книги "147 свиданий", дав зрителям возможность прожить историю вместе с ее реальными героями, задуматься о том, как меняет нашу жизнь виртуальный мир. "Один театр" (Краснодар) представит композицию "Я умер от варенья" по произведениям андеграундного поэта Олега Григорьева. Многие его четверостишия с характерным черным юмором вошли в современный фольклор. Режиссером стал Дмитрий Егоров - воронежские театралы помнят его "Ак и человечество" в Камерном театре, а недавно он выпустил "Чернобыльскую молитву" в Никитинском.

Еще одна премьера Никитинского театра состоится на самом фестивале - "Тайные виды на гору Фудзи" по одноименному роману Пелевина препарирует молодой режиссер Иван Комаров.

В этом году площадками для показа будут не только театральные залы Воронежа, но и фотостудия Владимира Годника. Ее превратят в кинопавильон, где будет разворачиваться действие культового фильма "Бойцовский клуб".

Полное расписание - на сайте фестиваля "Центр".