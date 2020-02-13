В Воронеже детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку

Суд в Воронеже удовлетворил иск родителей восьмилетней девочки к детскому саду № 83. Три года назад ребенка там обварили горячим компотом.

В апреле 2017 года в группе детского сада девочка столкнулась с помощником воспитателя, несшей кастрюлю со свежесваренным компотом. На ребенка вылилось не мене литра горячей жидкости. Девочка получила обширные ожоги, провела два месяца в больнице и перенесла операцию.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в прокуратуре региона.

Правоохранители помогли родителям пострадавшей составить иск в суд о возмещении морального вреда. 500 тысяч рублей от детсада потребовали в качестве компенсации обваренной девочке, еще 100 тысяч - ее матери. Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме.