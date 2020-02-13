Заммэра Москвы: Подтвержденных случаев коронавируса в столице нет

Подтвержденных случаев коронавируса в Москве на сегодня, 13 февраля, не зафиксировано. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число приезжающих в Москву из Китая людей резко сократилось. "Мы по-прежнему мониторим ситуацию в гостиницах и местах проживания туристов, проводим ежедневные медосмотры, - рассказала она. - Также работаем вместе с вузами, куда приезжают китайцы".

На все случаи ОРВИ бригады скорой помощи оперативно реагируют, добавила Ракова. Особое внимание уделяется тем, кто бывал в Юго-Восточной Азии: "Таких людей мы госпитализируем в наши больницы, лечим и проводим соответствующие тесты".