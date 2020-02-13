Проект "Цифровая экономика" в конце 2019-го оказался в арьергарде среди других нацпрограмм: удалось потратить лишь 12 с лишним процентов запланированного на него годового бюджета. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала такое состояние дел "совсем недопустимым". Об успехах и сложностях перевода экономической и социальной жизни на цифровые рельсы в дальневосточных регионах узнавали корреспонденты "РГ".

Дотянуться до пределов

Якутия участвует в нацпроекте "Цифровая экономика" по пяти направлениям. Однако фундаментальными считаются два - создание необходимой инфраструктуры и подготовка кадров. В обоих случаях есть хороший задел.

Качество связи в огромной по территории республике весьма неоднородно. Доступ к интернету сейчас имеют более 500 населенных пунктов (99,3 процента населения), но лишь к 170 из них подведены волоконно-оптические линии. В отдаленных районах ловят спутниковый сигнал. Поэтому прокладываются ВОЛС до тех пределов, до которых вообще можно дотянуться.

За 2012-2019 годы в регионе было проложено около семи тысяч километров оптики. По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолия Семенова, к этим сетям добавятся еще более двух тысяч километров. В частности, начато строительство линии Удачный - Оленек, а это уже Арктика. На более далекую перспективу прорабатывается возможность строительства ВОЛС по трассе Северного морского пути.

Что касается подготовки кадров, прием студентов по IT-специальностям увеличивают и Северо-Восточный федеральный университет, и учреждения среднего специального образования.

Вообще же власти региона ищут и стараются использовать любые возможности для повышения компьютерной грамотности людей. В прошлом году 300 чиновников обучились по федеральной программе, чтобы квалифицированно работать в системе цифрового государственного управления и передавать знания коллегам. Одной из первых Якутия подала заявку (и вошла в число пяти пилотных регионов) на участие в эксперименте по бесплатному обучению навыкам цифровой экономики населения. В конце прошлого года тысяча якутян получила персональные образовательные сертификаты. Счастливчикам предложено около ста направлений учебы с правом выбора - от системного администрирования до разработки компьютерных игр.

Навстречу "цифре"

Говорить о появлении цифровой экономики в Хабаровском крае рано. Правительство региона только делает первые шаги в этом направлении. Для начала нужно обеспечить интернетом все социально значимые учреждения, даже в самых отдаленных уголках, где порой и сотовая связь работает плохо.

В крае создан проект "Информационная инфраструктура", согласно которому до 2022 года доступ во Всемирную паутину получат 690 таких объектов. На это потратят 427,5 миллиона рублей.

По словам исполняющего обязанности министра информационных технологий и связи региона Павла Микитаса, в минувшем году было сделано все, что запланировано.

Доступ к интернету в Якутии имеют более 500 населенных пунктов, но лишь к 170 из них подведены волоконно-оптические линии

- К 163 утвержденным в плане объектам проложены линии связи и установлено телекоммуникационное оборудование. Это фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, - рассказал чиновник.

Основные обязательства взял на себя оператор "Ростелеком", однако там, где оптическое волокно протянуть не удастся, подключится компания сотовой связи из "большой тройки". В 2019 году она обеспечила связью 13 удаленных населенных пунктов на севере региона. В целом она инвестирует в создание информационной инфраструктуры 1,5 миллиарда рублей.

В частности, в городах и поселениях региона создадут пилотные зоны в рамках "Умного города". Предполагается в тестовом режиме подключить интеллектуальное управление твердыми коммунальными отходами. Для развития социальной и туристической инфраструктуры разработан проект, в рамках которого специалисты будут предоставлять геоаналитические отчеты о посещающих регион туристах: откуда, куда именно и на сколько они приезжают.

Эмиссары возьмут под контроль

В 2020 году в Приморье доступ к высокоскоростному интернету получат более 360 школ, ФАПов, органов госвласти и местного самоуправления, избирательных комиссий, пожарных частей, пунктов полиции.

Качественный доступ налаживают в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" - одного из направлений нацпроекта "Цифровая экономика". Всего с 2019 по 2021 год в Приморье таким образом "охватят" 1133 социально значимых объектов.

- Например, подключение к широкополосному интернету ФАПов и поликлиник дает возможность врачам оформлять медицинскую документацию в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи, - объясняет зампредседателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук.

В планах - работа и по другим направлениям нацпроекта. В Приморье попробуют внедрить одну лучших практик Подмосковья - Единый центр управления регионом (ЦУР). Суть ее в следующем: в ЦУР по нескольким ключевым каналам - через "горячие линии", специальный портал, профильные ведомства, муниципалитеты и соцсети - могут обратиться все, кто хочет рассказать о той или иной проблеме. Сведения анализируют и сортируют по отраслевым блокам, обращения оперативно отрабатывают.

Следить за выполнением задач, поставленных нацпроектом "Цифровая экономика", внедрением и масштабированием сквозных технологий в своей отрасли будут 38 так называемых цифровых эмиссаров. Эти специалисты появятся в каждой структуре регионального правительства.