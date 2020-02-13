Из провинции Хэйлунцзян отправили медбригаду в город Сяогань

В соответствии с единым планом Национального комитета по делам здравоохранения 12 февраля медицинская бригада из 316 человек отправилась из Харбинского международного аэропорта Тайпин для оказания медицинской помощи в городе Сяогань провинции Хубэй.

Бойцов в белых халатах проводили Чжан Цинвэй, секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян и начальник рабочей группы по борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

В составе данной бригады в основном пульмонологи и инфекционисты. У всех врачей и медсестер, которые вошли в эту группу, богатый практический опыт в лечении и профессиональном уходе за пациентами.

К настоящему времени провинция Хэйлунцзян направила в Хубэй три медицинские бригады (в общей сложности 572 человек) для оказания помощи в борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.