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13.02.2020 07:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чем дальше в лес

Текст: Александр Сидоренко (председатель АНО "Дальэкспортлес")
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 31(8085)
На Дальнем Востоке с 1 января действует запретительная пошлина на экспорт круглого леса - 60 процентов. Это решение правительство страны приняло в декабре 2017 года с целью понуждения дальневосточных лесопромышленников строить заводы и вывозить за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью.

По оценкам Министерства промышленности и торговли РФ, задача выполнена: экспорт пиломатериалов растет, а бревен - сокращается. В апреле 2019-го объем вывоза переработанного леса впервые в истории превысил количество экспортированного кругляка. И разрыв между этими показателями продолжает расти.

Фото: Евгений Епанчинцев
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Данные минпромторг черпает из таможенной статистики. Но таможня не различает, где произведена продукция. Она лишь учитывает номенклатуру товара в точке пересечения госграницы. В отчетных данных немалая доля пиломатериалов, произведенных в Сибири и пересекающих границу в зоне ответственности Дальневосточной таможни.

В Европе, в силу разных причин, сократилось потребление всех товаров, в том числе и пиломатериалов из России. Поэтому не только сибирские, но уже и другие, расположенные западнее, регионы страны переориентировали свои поставки на Китай. И идет этот поток в том числе через Дальневосточную таможню. Вот мы и видим небывало быстрый рост "производства" пиломатериалов в ДФО, который ошибочно распознан как успех. А фактически это всего-навсего объем, быстро перераспределенный с западных рынков.

Рост экспорта пиломатериалов минпромторг счел показателем развития деревообработки в ДФО

Реальная же ситуация в лесной промышленности Дальнего Востока складывается совсем иная. Эксперты ассоциации "Дальэкспортлес" провели отраслевой анализ и получили картину, противоположную минпромторговской. Сокращаются как лесозаготовки и экспорт бревен, так и производство и экспорт пиломатериалов. Если в 2018 году отправлено за рубеж 5200 тысяч кубометров леса и изготовлено 1786 тысяч кубометров продукции деревопереработки, то в 2019-м - 3840 и 1438 соответственно. По состоянию на 6 февраля объем экспорта круглых бревен составил 15 процентов от показателей на ту же дату прошлого года. Экспорт пиломатериалов снизился вдвое. С 26 января 2020 года остановилось около 70 процентов лесопильных заводов Дальнего Востока из-за обвала цен на внешних рынках.

Катастрофа предприятий лесной отрасли оставляет без средств к существованию жителей северных монопоселков. Прогнозируется, что в 2020 году в Хабаровском крае 9775 человек, занятых в лесной и деревообрабатывающей промышленности, потеряют работу. По Дальнему Востоку без средств к существованию останется 69326 человек (с учетом членов семей).

Фото: Из архива "РГ"
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Для изменения ситуации нужно максимально поддерживать предприятия, которые уже создали деревообрабатывающие мощности, предоставляя им в аренду без аукциона, на конкурсной основе, участки лесного фонда. Необходимы широкие налоговые льготы и исключительное финансирование со ставкой не более двух процентов годовых.

Через сервис "Лес ЕГАИС" и электронную биржу следует обеспечивать сырьем по публичным заявкам деревообрабатывающие комбинаты для их полной загрузки, и цены устанавливать на биржевых торгах. Все избыточные бревна - продавать через биржу за рубеж с нулевой пошлиной. В обязанности биржи необходимо вменить следующее: она выступает как регулятор и отчитывается перед уполномоченным органом, как отчитываются коммерческие банки перед ЦБ за соблюдение валютного и иного финансового законодательства своими клиентами.

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