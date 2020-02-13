На Сахалине заключенным отправили телефоны, спрятав их в курице

Попытку доставки осужденным предметов, запрещенных к хранению и использованию, пресекли 12 февраля сотрудники аппарата Управления федеральной службы исполнения наказания по Сахалинской области и исправительной колонии №1.

Несколько мобильных телефонов и зарядные устройства отправители спрятали внутри куриной тушки.

Но замаскированная посылка не дошла до адресата, отметили в пресс-службе УФСИН по региону.

Инцидент стал поводом для проведения проверки.