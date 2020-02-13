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13.02.2020 08:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине заключенным отправили телефоны, спрятав их в курице

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Сахалинской области Фото: Пресс-служба УФСИН России по Сахалинской области
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Сахалинской области

Попытку доставки осужденным предметов, запрещенных к хранению и использованию, пресекли 12 февраля сотрудники аппарата Управления федеральной службы исполнения наказания по Сахалинской области и исправительной колонии №1.

В колониях и СИЗО апробируют системы точечного подавления мобильной связи

Несколько мобильных телефонов и зарядные устройства отправители спрятали внутри куриной тушки.

Но замаскированная посылка не дошла до адресата, отметили в пресс-службе УФСИН по региону.

Инцидент стал поводом для проведения проверки.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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