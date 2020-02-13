Несвоевременное оформление учредительных документов стало причиной серьезных проблем для родовых общин. В одном случае представители коренного малочисленного народа Севера (КМНС) едва не лишились приоритетного права на пользование охотничьими угодьями, в другом - под вопросом оказалось само существование общины.

Десять лет назад в селе Кутана Алданского района собрался сход. Решали проблему с землей.

- Перед людьми выступил представитель охотуправления. Он объяснил, что теперь, чтобы промышлять пушного зверя, надо оформлять таежные участки на охотпользователей. Взять на себя эту заботу могли бы общины КМНС, но они отмахнулись от "бумажных" хлопот. Чтобы сохранить охотничьи угодья, было создано ООО "Промысловик". Оно и получило долгосрочную лицензию на пользование охотничьими ресурсами. А в прошлом году в одной из общин спохватились: как так? Это же наша территория традиционного природопользования! Вот с этого момента все и закрутилось, - рассказал "РГ" глава сельской администрации Николай Максимов.

В самой Кутане базируются две общины, еще несколько зарегистрировано в соседнем селе. Работы там мало, выручает тайга-кормилица. Все, в том числе мужики не из числа КМНС, добывают пушного зверя на участке "Промысловика". Но если обычные охотники покупают у него лицензии, представители общин платить отказываются. "За что платить? Это наша земля!"

У родовой общины "Лаппа" раньше было свое хозяйство, но во время разрушительного паводка большая часть скота погибла. Добыча пушнины осталась единственным способом зарабатывания денег. Новый глава именно этой общины решил восстановить исконные права на земли предков. С этим он направился в парламент республики - в комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

Право общин на территории традиционного природопользования оказывается под вопросом

Руководителю комитета Елене Голомаревой пришлось разбираться в очень непростой ситуации. Законный охотпользователь на обширной территории в окрестностях Кутаны - ООО "Промысловик". Но у общины есть не менее законное право на приоритетное пользование охотничьими ресурсами в тех же местах. Правда, оно никак не оформлено.

Голомарева собрала в своем кабинете представителей всех сторон. Поначалу претенденты на одну и ту же землю были настроены по отношению друг к другу агрессивно. Но общими усилиями приняли соломоново решение: ввести общину "Лаппа" в состав учредителей ООО "Промысловик".

Частный спор удалось уладить. Однако приоритетное право других общин на территории традиционного природопользования осталось под вопросом. И если даже в кабинете участники конфликта едва не хватали друг друга за грудки, можно представить, какие страсти разгораются "на земле". В ближайшее время профильный комитет парламента республики планирует выезд в Кутану, чтобы попытаться решить проблему в целом.

В еще более сложной ситуации оказалась община "Опора" из Абыйского улуса. Суд по иску регионального управления минюста уже принял решение о ее ликвидации из-за того, что учредительные документы не оформлены как следует.

По словам главы общины Олимпия Костромина, проблемы начались с 2016 года, когда были ужесточены требования к НКО. Он сетует на то, что переоформить документы не успели из-за сложной логистики. Наземная связь с улусным центром устанавливается только зимой. В остальное время года нет возможности ни отправлять, ни получать корреспонденцию.

За "Опору" вступилась Елена Голомарева. Она обратилась в Верховный суд республики с просьбой учесть эти обстоятельства и отменить решение суда первой инстанции, потому что формальный подход может обернуться для таежников реальной бедой.

- При ликвидации община потеряет права на традиционный вид хозяйствования, на родовые земли предков, что является главным условием выживания людей, - подчеркнула руководитель парламентского комитета.

Наверное, при любой транспортной схеме глава общины мог за три года выправить все документы, и дело тут скорее не в удаленности, а в том, что он просто недоработал. Но теперь судьба людей зависит от того, признает ли Верховный суд "плохую логистику" смягчающим обстоятельством.