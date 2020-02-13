Мер, принимаемых стивидорами для борьбы с угольной пылью в Приморье, недостаточно. Такой вывод следует из итогов состоявшегося в Находке межведомственного совещания. В нем приняли участие руководители Дальневосточной транспортной прокуратуры, лично приехавшие в город подышать воздухом.

Несправедливым было бы считать, что для борьбы с загрязнением атмосферы из-за открытой перевалки угля в морских портах ничего не сделано. К декабрю 2019 года стивидорные компании потратили 2,6 миллиарда рублей на выполнение условий соглашения с администрацией Приморья. Этот документ предполагает переход на закрытую перевалку в Находке, Владивостоке и Посьете, где расположены угольные терминалы.

- Жалоб от населения на пыль стало меньше, при этом за весенне-летний сезон 2019-го они вообще не поступали, - подчеркнул заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Михаил Степчук.

Но попытки перейти на закрытый способ предприняли только "Терминал Астафьева" и "Восточная стивидорная компания", ряд других предприятий отделался частичными мерами. Установлено 74 системы пылеподавления, приобретено 11 единиц спецтехники для уборки территорий, смонтировано более 3,5 километра пылеветрозащитных экранов. "Залили пыль пушками", - выразился министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин минувшей осенью.

Это позволило начальнику отдела региональной транспортной прокуратуры Игорю Пахомову заявить, что не все компании добросовестно выполняют пункты соглашения. Ситуация вынуждает закрывать производство по решению суда до выполнения предписаний. Например, в декабре 2019-го, когда в соцсетях появились фото идущего с территории терминала огромного облака угольной пыли, попала под вал проверок УК "ВостокУголь" - "Порт "Вера". Суд назначил порту штраф в 500 тысяч рублей. А в январе нынешнего года была приостановлена работа предприятия "Порт Восточные ворота".

Стивидорные компании вынуждены сооружать новые порты, приближаясь к населенным пунктам

…Немного истории. Созданный еще в советские годы морской порт Находки был завязан на экологически чистые грузы - лес, металлы, контейнеры, рыбную продукцию. Рядом стояли жилые дома, и это соседство никого не волновало, пока не выросла цена на уголь на мировом рынке. После того как в 2017 году проблема загрязнения воздуха черной пылью вышла на всероссийский уровень, Госдума подготовила законопроект, полностью запрещающий погрузку, хранение и обработку угля с "использованием грузовых складов, систем и оборудования открытого типа". Но он не вступил в силу, как планировалось, ни 1 ноября 2017-го, ни 1 января 2018-го. Потом власти и вовсе ограничились введением "требований на принятие мер", отказавшись от жесткого запрета. Вновь о нем заговорил глава Приморья Олег Кожемяко в минувшем году, заявив, что "к концу 2020-го все компании должны перейти на закрытую перевалку угля, иначе их деятельность будет приостановлена".

Год, конечно, впереди, однако трудно себе представить выполнение этой угрозы. Ведь 53 процента всего экспорта черного золота из РФ идет через порты Дальнего Востока, кроме того, правительство страны поставило задачу довести долю поставок угля из России до 23-25 процентов в 2035 году (в 2018-м было 14). Стивидорным компаниям ничего не остается, как повышать пропускную способность и сооружать новые порты, приближаясь к населенным пунктам.

С лета 2019 года в Шкотовском районе Приморья строится порт "Суходол", предназначенный для перевалки угля. Во время ВЭФа в сентябре 2019 года АО "Восточный порт" запустило в эксплуатацию третью очередь специализированного угольного комплекса. Обсуждается идея появления в порту Зарубино нового угольного терминала, ориентированного на грузопоток из Монголии. Периодически мелькают сообщения о намерении построить "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" - большой порт с пятью терминалами. Работает и одновременно достраивается "Порт Вера" (единственный, расположенный за сопками - натуральными преградами, препятствующими распространению пыли в сторону суши). Угольная компания "Коулстар" объявила о намерении сооружать угольный терминал в бухте Безымянная. Перевалка угля также идет полным ходом в портах Посьет и Владивостокский рыбный.

P.S.

Порт "Суходол" будут строить шахтеры Кузбасса. На разрезе "Черниговец" этого угольного бассейна приостановлена работа участка вскрышных работ по железнодорожной технологии. Высвободившимся 250 сотрудникам предложена работа вахтовым методом на строительстве порта. Угольные компании Кузбасса в 2019 году сократили объем добычи на два процента. Это связано с падением цен на энергетический уголь на мировых рынках и сложностями с его поставками из-за ограничения провозных мощностей на востоке.