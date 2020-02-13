У жителя Приморья изъяли 181 рог редких сайгаков

У жителя города Артема Приморского края пограничники нашли 181 рог редких сайгаков, сообщает РИА Новости.

Вид этого животного запрещен к охоте, включен в перечень особо ценных диких животных и занесен в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ. По данным международного союза охраны природы, популяция этих парнокопытных находится в критическом состоянии.

Примерная стоимость изъятого один миллион 150 тысяч рублей. Как объяснил сам житель, он приобрел их для продажи иностранным гражданам.

По данным экспертизы, рога принадлежат как минимум 91 самцу сайгака. Минимальный ущерб природе составил 16,4 миллионов рублей.