В Амурской области полицейский покончил с собой

В одной из квартир города Райчихинска Амурской области с огнестрельным ранением был обнаружен труп сотрудника полиции, которому за день до этого исполнилось 26 лет.

-На место происшествия выехали заместитель начальника УМВД, сотрудник управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности. По данному факту проводится служебная проверка. Основная версия случившегося - суицид,- сказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Известно, что молодой человек служил кинологом, в этот день он был на службе, в обеденный перерыв пошел домой к родственнице, где и произошла трагедия.

На своей странице в одной из социальных сетей он сделал последнюю запись незадолго до смерти. Страж порядка написал единственное слово: "Ушел…".