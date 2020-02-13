Республиканский чемпионат по выделке шкур прошел в Бурятии. Это уже второй по счету конкурс. Причем состоялся он всего три месяца спустя после первого, имевшего ошеломительный и неожиданный успех.

Руно овец местной породы буубэй малопригодно для производства шерсти, зато прекрасно подходит для выделки овчины. Фото: Пресс-служба Министерства культуры Бурятии

Отличительной чертой нынешнего чемпионата стало то, что оценивалась выделка не только овечьей, но и козьей шкуры. А еще блеснули талантами мастера по пошиву изделий из этого сырья. Эксперты уже называют вспыхнувший в Бурятии интерес к старинным ремеслам "шкурной революцией".

- В следующий раз включим в программу чемпионата выделку кожи крупного рогатого скота, проведем мастер-классы по изготовлению изделий из шерсти и организуем приезд художника из Монголии, который создает картины из выделанных шкур, - пообещала на открытии соревнований министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Валерий Миронов победил на фестивале в номинации "Выделка шкур".

- Я занимаюсь этим делом уже около года. Работаю в цехе при Иволгинском дацане. В первом чемпионате занял второе место. Мы работаем только по заказам, в месяц выделываем более 60 шкур, стоимость каждой - примерно тысяча рублей, - рассказывает он.

Мажигма, мастерица из Китая, заняла второе место за пошив традиционных изделий из шкур. Она приехала из Шэнэхэна (автономный район Внутренняя Монголия). Гостья представила жюри верхнюю зимнюю одежду (дэгэл, доху), рукавицы, шапочки и внутреннюю часть для обуви, а также коврики. Она шьет на продажу, профессионально начала заниматься этим ремеслом 12 лет назад.

Впрочем, одежда - не единственное, что можно делать из шкур.

В конце 2019 года мастер из Монголии Гантумэр Багша провел в Улан-Удэ курсы скорняжного ремесла по восстановленной методике. Оказывается, после длительной обработки материал из шкур становится пригодным для письма.

- После размокания шкура мягчеет. Если растянуть и зафиксировать такое положение чем-то мокрым, она примет любую форму. Дальше ее нужно беречь от влаги. Можно пропитать защитной смесью на основе воска, смол и масел, - делится Гантумэр Багша.

Мастер отмечает плюсы технологии: экологически чистый метод исключает химические препараты. Проект уже успел оценить бурятский графический дизайнер Дмитрий Галсан. Такая специфическая "бумага" напомнила ему пергамент.

- С одной стороны, есть что-то очень романтичное в идее воскрешения давно забытых материалов. С другой - такое направление представляет большой интерес для наших фермеров, которые сегодня сжигают шкуры за ненадобностью, а также ремесленников. Ведь, по сути, это готовое полотно для художника. Я бы попробовал материал на тиснение, конгрев, фальцовку, а также проверил всевозможные способы окраски этой "бумаги", - говорит Галсан. - Кстати, она могла бы подойти для переплета книг.

Бурятская сельхозакадемия совместно с центром каллиграфии запустила проект по изготовлению "бумаги" из шкур овец и коз

Он отмечает также, что новинка должна использоваться для сувенирной продукции. Например, для работ в стиле "монгол бэшэг" (традиционной бурят-монгольской каллиграфии).

Эта идея нашла отклик в республике. Бурятская государственная сельхозакадемия совместно с центром каллиграфии "Тэнгэриин бэшэг" при поддержке министерства сельского хозяйства запустила проект по изготовлению "бумаги" из шкур овец и коз. В конце прошлого года ученому совету академии вручили первый лист, на котором каллиграфы Улан-Удэ оставили памятную надпись на монгольском языке: "Под вечно синим небом пусть реет флаг БГСХА". А уже в 2020 году рес­публиканская типография выпустит экземпляр книги на бурятском пергаменте.

С 2020 года к проекту подключится центр занятости населения Бурятии, где все желающие (прежде всего сельчане и фермеры) смогут пройти обучение технологии изготовления "бумаги" из шкур.

Между тем возрождение традиционных ремесел вряд ли выйдет на промышленный уровень. Единственный в республике Чикойский кожевенный завод закрылся в начале 2000-х - отчасти из-за экономического кризиса, отчасти из-за экологических проблем. Как поясняют эксперты отрасли, шансов возобновить крупное кожевенное производство нет. Оно подразумевает такие процессы и использование таких химических веществ, которые запрещены на Байкальской природной территории.

В "лихие 90-е" шкуры у населения республики активно забирали перекупщики, работавшие в интересах кожевенного бизнеса КНР. Потом прекратили - видимо, это перестало приносить выгоду. Против стихийного бизнеса выступали надзорные органы, так как никакого санитарного контро­ля за точками скупки не велось. Альтернативы не просматривалось до последнего времени. Она появилась благодаря проекту "социальных отар", который реализует Буддийская традиционная Сангха России.

- На выделенные с 2015 года средства мы создали 52 социальные отары по 300 и более овец и 22 отары по 100 голов. В 2020-м общее количество социальных отар достигнет 105. Надеемся, что в этом году сможем распределить 6800 ягнят, а в 2021-м - 8100, и с каждым годом цифра будет только увеличиваться, - рассказывает о проекте глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.

Суть начинания в том, что владельцы таких отар создают новые и передают их другим сельчанам по бесплатной эстафете. В основном это овцы местной грубошерстной породы буубэй. Ее руно малопригодно для производства шерсти, зато подходит для выделки овчины. Собственно, именно в силу этих обстоятельств ламы вспомнили о дедовских методах переработки, став инициаторами их возрождения.

Оправдают ли себя кустарные технологии экономически? Этот вопрос пока остается без ответа.