В Хабаровском крае из-за гололеда ограничили движение автобусов

В Хабаровском крае из-за гололеда ограничили движение пассажирских автобусов по двум федеральным трассам. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Отменено шесть автобусных рейсов по трассе А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Также закрыто движение по трассе А-375 Хабаровск - Находка на участке с пятого по 34 километр. Ограничение будет действовать, ориентировочно, до вечера 13 февраля, - отмечается в сообщении.

В краевой столице на уборке посменно работали 80 единиц техники, с помощью которых отсыпано почти 10 тонн песчано-гравийной смеси.

По прогнозу синоптиков, с 12 по 14 февраля на юге субъекта и в центральной части пройдет снег, который будет активно таять, так как дневная температура в эти дни поднимется до двух градусов тепла.