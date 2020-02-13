Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил стимулировать негосударственное финансирование исследований рыбохозяйственной науки, привлекая к промысловой разведке бизнес. Взамен рыбаки могут рассчитывать на 50-70 процентов квот исследуемых объектов. Остальные станут выставлять на аукцион.

Главу региона поддержала Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), предложив ввести налоговую льготу при уплате сбора за пользование водными биологическими ресурсами (ВБР). Государство ежегодно увеличивает бюджет на проведение научных работ в сфере рыболовства, но, как считают в ВАРПЭ, этих средств недостаточно для исследования запасов и промысловой разведки новых видов ресурсов. Рыбопромышленники ежегодно вкладывают в проведение исследований 70-80 миллионов рублей, но благодаря предложенному механизму сумма может заметно вырасти.

- Те предприятия, которые активно работают с наукой, давно оценили преимущества сотрудничества. Получение актуальной информации о состоянии запасов, разработка технологий лова и переработки ВБР, научное сопровождение промысла, его сертификация - далеко не весь перечень направлений, в которые готовы вложиться или уже инвестируют рыбаки, чтобы обеспечить устойчивое развитие своего дела, - пояснил главный специалист Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Валерий Акулин.

Идея привлечения промышленников к финансированию экспедиций не нова. Так, в 2018 и 2019 годах она поднималась на конгрессах рыбаков во Владивостоке - причем по предложению предпринимателей. В итоге было решено разработать механизм поддержки науки.

- Бизнес понимает ценность исследований, и компании, входящие в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, давно участвуют в экспедициях, представляющих интерес и для них. Например, они включаются в изучение глубоководных объектов, работы по определению количества минтая в каньонах... Если государство поддержит инициативы рыбаков, они будут воплощать их с большим энтузиазмом. Чего не хватает исследованиям, так это системности, - поддержал инициативу президент ассоциации Георгий Мартынов.

Свое слово должно сказать и Росрыболовство. Правда, как напомнил Валерий Акулин, недавно регулятор отрасли высказывался за сохранение государственного финансирования исследований в российских водах, предложив обсудить возможности организации промразведки и промысла в Арктике и Антарктике.

Между тем, по словам старшего советника программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константина Згуровского, отраслевая наука - это не только промразведка. По его мнению, оптимальным решением может стать фонд устойчивого рыболовства, который рыбаки финансировали бы общими усилиями. Подобные структуры существуют в некоторых странах. Специалисты фонда смогут упорядочить проведение исследований, ориентируясь на первоочередность проблем. Такой подход выгоден еще и потому, что разработки могут касаться самых разных областей.

- Официальная наука часто не занимается тем, что актуально для рыбопромышленников на данный момент. Например, WWF, хотя это и не его задача, заказывал исследования воздействия донных тралений на уязвимые экосистемы, а после вместе с рыбаками работал над снижением этого воздействия, ограничением траления. Возможно, сейчас актуально разрабатывать новые орудия лова, для этого нужны дорогостоящие изыскания в море. Или же сегодня требуются маркетинговые исследования. Сейчас морские суда многих стран переходят с мазута и солярки на сжиженный газ. Надо дать задание экономистам подсчитать, насколько выгодно это будет нашим рыбакам, - предложил Згуровский.

Прямая речь

Герман Зверев, президент ВАРПЭ:

- Есть все правовые основания для учета затрат бизнеса на финансирование научно-исследовательских разработок в соответствии с договорами на такие работы. Их нужно включать в ежегодный План ресурсных исследований государственного мониторинга водных биоресурсов, который утверждает Росрыболовство. Предприятия могли бы предъявлять к возмещению часть уплаченного ими сбора за пользование объектами ВБР в размере средств, затраченных на участие в исследованиях. Такой механизм, по нашим оценкам, позволит увеличить объем негосударственного финансирования на 0,7-0,8 миллиарда рублей. При этом не нужно менять рыболовное законодательство и вводить новые квоты.