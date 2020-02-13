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13.02.2020 07:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье стартовал первый этап конкурсов АрМИ-2020

Текст: Анна Бондаренко

В Приморском крае стартовал первый этап конкурсов Армейских международных игр-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Этап начался с соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". Они проходят в соединениях Приморского общевойскового объединения ВВО. В первом этапе участвуют около 300 военнослужащих, привлечено более 40 единиц военной техники. Мотострелковые и танковые подразделения борются за звание лучших в искусстве вождения техники и точности стрельбы из штатного вооружения на полигоне Сергеевский. Победителей ждет второй этап - он состоится с 24 по 29 февраля.

Фото: Минобороны РФ
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В этом году Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.

В конце января министр обороны РФ Сергей Шойгу провел заседание организационного комитета по подготовке. Ожидается, что на соревнования приедут 250 команд общей численностью шесть тысяч человек. Приглашения отправлены 90 государствам, включая членов НАТО. К отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч российских военнослужащих.

В этом году в программу включен 31 конкурс. Некоторые из них, как это уже практиковалось ранее, пройдут на территории других стран, в частности, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане. Впервые один из конкурсов - "Полевая кухня" - будет принимать Шри-Ланка.

Справка "РГ"

За пять лет в Армейских международных играх приняло участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран.

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