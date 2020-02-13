В Приморье задержали украинца, грозившего устроить вооруженное нападение

Силовики Приморского края задержали гражданина Украины, рассказавшего знакомым о том, что он якобы готовит на территории дальневосточного региона вооруженное нападение, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Операция по задержанию прошла в городе Большой Камень. Подозреваемый говорил, что планирует купить оружие для осуществления своего плана.

Собеседник агентства сообщил, что мужчина действительно вел такие разговоры, но не претворил их в жизнь.

Однако за нарушение миграционного законодательства его все-таки наказали. Он привлечен к административной ответственности.