Предложение минфина ограничить федеральных чиновников в тратах за казенный счет (проект выложен на сайте regulation.gov) прошло этап общественного обсуждения. Если инициатива дойдет до конечной стадии постановления, нововведения коснутся покупки компьютеров, автомобилей, оплаты услуг связи... Региональную власть это не затронет. Тем не менее в субъектах Федерации проблема излишних, а порой и совсем-совсем излишних, расходов на чиновников есть тоже. Как пытаются бороться с ней на местах, выясняли корреспонденты "РГ".

Бюджет Хабаровского края на 2020-й принят с дефицитом. В нынешнем году его расходная часть - 118,1 миллиарда рублей - на 7,2 миллиарда превышает доходную. В дальнейшем дефицит планируют с каждым годом уменьшать. Постараются депутаты также не наращивать госдолг региона, который сейчас равен 52 миллиардам рублей. Для этого в крае снизили неэффективные расходы, в том числе на обслуживание аппарата правительства.

Кажется, времена, когда краевые чиновники могли шиковать за счет бюджетных денег, прошли. В 2018 году по решению губернатора Сергея Фургала, регион отказался от ненужных госзакупок. К примеру, под запрет попало приобретение дорогих служебных квартир, машин, мебели, проведение банкетов и многое другое. В 2019-м глава региона запретил чиновникам летать бизнес-классом и ограничил число командировок. Кроме того, были снижены многотысячные доплаты к пенсиям бывших депутатов. Все это, а также сокращение численности чиновников, позволило сэкономить около миллиарда рублей.

Примеру коллег последовали депутаты хабаровской гордумы. Внимательно изучив расходы казны, они решили закрыть представительство города в Москве. На это странное учреждение бюджет ежегодно тратил почти девять миллионов рублей. Странное потому, что его функции вызывают большие вопросы. Зачем представительству иметь собственного бухгалтера с помощником и водителя служебной "Audi А8", который встречает хабаровских чиновников в аэропорту?

- Сам руководитель оставил хорошее впечатление, но функции, которые он выполняет, мне и большинству коллег кажутся ненужными. Не думается, что для встречи мэра в аэропорту на машине, которая также принадлежит администрации нашего города, так уж необходимо содержать за счет налогоплательщиков целое представительство, - пояснил председатель гордумы Хабаровска Владимир Сидоров.

На представительство города Хабаровска в Москве ежегодно тратилось почти девять миллионов рублей. При этом функции данной структуры вызывали вопросы

В Якутии новости вроде тех, что какой-то орган власти закупает сувенирные безделушки на миллионы рублей, обсуждают традиционно. Но, в отличие от прошлых лет, сейчас гораздо больше внимания уделяется предстоящим крупным и даже очень крупным тратам. Есть такие, которые общественность ставит под сомнение, хотя сомневаться поздно: решения приняты.

В первую очередь речь идет о планах строительства в Якутске Арктического центра искусства и эпоса. В течение нескольких лет республике надо будет выплатить за этот объект 18 миллиардов рублей. Одни считают, что без него никуда, культуру надо развивать, другие подсчитывают, сколько более острых проблем можно было бы закрыть раз и навсегда за такие деньги. Но основные претензии даже не к стоимости, а к тому, что решение о строительстве не было принято публично. В прошлом году глава Якутии Айсен Николаев совершенно неожиданно для непосвященных заявил, что такой центр будет возведен к юбилею республики. И оказалось, что подготовка к строительству уже ведется.

Активно обсуждают и затраты на содержание аппарата. Причем если в прежние годы больше доставалось правительству региона, теперь общественность переключилась на парламент. Все началось с того, что группа депутатов подготовила законопроект о создании в Ил Тумэне двух новых комитетов - по взаимодействию с федеральными органами власти и по делам военнослужащих. Против проекта, который обошелся бы бюджету в 12,5 миллиона рублей в год, выступил глава региона, и вопрос сняли с повестки. Но костер был зажжен, а дров в него подкинул депутат Виктор Федоров. Он проанализировал смету расходов парламента и пришел к выводу: шикарно живем.

- В 2019-м мы потратили 1,9 миллиона на модернизацию сайта, еще три миллиона заложили на следующий год. Что за модернизация сайта за пять миллионов? Уверен, что многие профессионалы посмеются, - отметил депутат.

Но главное - он предложил сократить число аппаратчиков, посчитав, что 172 клерка для обслуживания работающих на постоянной основе 19-ти депутатов слишком много:

- Непосредственно обеспечением деятельности руководства Ил Тумэна и председателей комитетов заняты человек 60-70. А что делают еще 100?

Пока люди смаковали этот вопрос на кухнях и интернет-форумах, стало известно, что значительные сокращения действительно будут. Но не по предложению регионального депутата, а по пожеланию федерального центра - еще в прошлом году эксперты в Москве подсчитали, что в некоторых регионах слишком много чиновников. Недавно председатель Госсобрания республики Петр Гоголев издал распоряжение о подготовке к непростому процессу.