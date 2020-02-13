В Забайкалье замминистра ЖКХ заподозрили в получении взятки

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году он, будучи руководителем администрации Читы, получил взятку от местного предпринимателя за оказание ему общего покровительства. Взятка была не в виде денег. Бизнесмен безвозмездно благоустроил придомовую территорию частного дома чиновника в пригороде Читы. Стоимость работ составила примерно два миллиона рублей.

"Сегодня утром следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Он задержан на 48 часов по подозрению в совершении преступления", - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ. Им занимаются следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СК.